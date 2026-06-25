160 felett jár a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, csaknem ezer ember megsebesült

földrengés;Venezuela;Caracas;halálos áldozatok;

2026-06-25 14:01:00 CEST

A latin-amerikai ország ideiglenes államfője szerint a két földrengést 30 utórengés követte.

Elérte a 164-et a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, 971-en megsebesültek – közölte Delcy Rodríguez, a latin-amerikai ország ideiglenes államfője. A BBC szerint a politikus arról is beszámolt, hogy a két földrengést 30 utórengés követte. A Nemzetközi Valutaalap forrásaiból 200 millió dolláros alapot hoztak létre a megsemmisült infrastruktúra és a lakóházak újjáépítésének a támogatására.

Venezuela fővárosának térségét szerdán, helyi idő szerint 18 óra körül rázta meg két erős földrengés: előbb egy 7,2-es erősségű, Caracastól mintegy 160 kilométerre nyugatra, amit kevesebb mint egy perccel később egy 7,5-ös rengés követett. Az amerikai földtani intézet (USGS) kezdetben azt valószínűsítette, hogy a halálos áldozatok száma 10 ezer és 100 ezer közé eshet.

Az érintett térségben számos épület összeomlott. Venezuela fő repülőterében is károk keletkeztek, így az épületet lezárták. A lakosok az utcákon sátrakat állítottak fel, távol a földrengésben megrongálódott épületektől, ugyanis ezek összeomlásától, illetve utórengésektől tartanak. Helyszíni beszámolók szerint a romok alól segélykiáltásokat hallani, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak.

Az országban szükségállapotot hirdettek, a következő órákban pedig külföldi mentőcsapatok érkeznek a helyszínre. Diosdado Cabello belügyminiszter korábban arra szólította fel a lakosokat, hogy hagyják el otthonaikat, egyben a lehetséges utórengésekre figyelmeztetett. A katasztrófa leginkább La Guaira államot sújtotta, ahol több tucat épület omlott össze.