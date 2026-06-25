Magyar Péter ultimátumot adott a legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyben

ultimátum;Magyar Péter;Nagy Gábor Bálint;ukrán pénzszállítók;

2026-06-25 14:21:00 CEST

Nagy Gábor Bálint csütörtök délután 3-ig kapott időt arra, hogy tisztázza a szerepét az ukrán pénzszállítók elleni akció miatt indított nyomozásban. A Legfőbb Ügyészség negyed órával a határidő lejárta előtt közleményt adott ki arról, hogy a lejárta előtt a Legfőbb Ügyészség közleményt adott ki, gyanúsítotti kihallgatás iránt intézkedik.

Ultimátumot adott Magyar Péter miniszterelnök a legfőbb ügyésznek. E szerint Nagy Gábor Bálint csütörtök délután három óráig kapott időt, hogy az ukrán pénzszállítók ügyével, vagyis az úgynevezett aranykonvojüggyel kapcsolatos információkat megosszon a nyilvánossággal. – Szinte mindenkit érdekel”, hogy az aranykonvoj ügyében kiket hallgattak ki eddig gyanúsítottként, miért csak őket, és kiket fognak, mi történt az utóbbi hetekben – jelentette ki a miniszterelnök. Amennyiben Nagy Gábor Bálint ezt nem teszi meg, akkor a kormányfő fogja ismertetni az információkat a délután három órára meghirdetett kormányzati sajtótájékoztatón.

Mint ismert, az egész akörül a még az Orbán-kormány hivatali ideje alatt, 2026. március 5-én indított akció körül forog, amelyben a Terrorelhárítási Központ kommandósai ütöttek rajta egy két járműből álló ukrán konvojon az M0-s autópálya Alacska pihenőhelyénél. Az ukránok két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé az osztrák Raiffeisen és az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank közötti rendszeres vagyoni forgalom keretében. Ez újabb mélypontra süllyesztette a magyar-ukrán viszonyt, később pedig egy 444-nek kiszivárogtatott dokumentumból kiderült, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint súlyos törvény- és szabálysértések történtek az ukrán pénzszállítók elleni akció során, és a Legfőbb Ügyészség felelőssége is felmerül. A jelentés alapján egy fontos irat ismerete nélkül „a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt megállapítható”, és semmi nem utal arra, hogy az ügyben eljáró NAV-nál látták volna ezt az iratot.

Később a Legfőbb Ügyészség azt állította, hogy hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el, soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fog adni. Csütörtökön aztán Magyar Péter ultimátumának a lejárta előtt a Legfőbb Ügyészség közleményt adott ki, amelynek a lényege így hangzik: „A bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, és az esetleges félinformációkból levont következtetések a közvélemény félretájékoztatását eredményezhetik. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni. Jelenleg annyi közölhető, hogy a nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránt intézkedik.”

Magyarország még a Magyar-kormány hivatalba lépése előtt visszaadta Ukrajnának a kvázi elrabolt vagyont.