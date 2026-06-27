Ludwig Múzeum: szűkös keretek közt

Április 12-én lezajlott a rendszerváltás. Hogyan látja, ez milyen változást fog hozni a Ludwig Múzeum életében?
Őszintén örülök, hogy a kultúra szakmai kezekbe kerül. Engem és sok kollégámat is pozitívan érintett az új kulturális tárca létrejötte, amelyben egy kiváló múzeumi szakember, Sári Zsolt etnográfus, muzeológus lett a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Ő remek választás, hiszen alaposan ismeri a múzeumokat, azok problémáit és erényeit egyaránt.
Érte kritika a Ludwig Múzeumot az előző rendszer részéről?
Nem tudok felidézni olyan esetet, amikor a politikai vezetés kifogásolta volna egyik vagy másik megnyilvánulásunkat. A kiállítási programunkkal kapcsolatban sem találkoztunk nyomásgyakorlással, nálunk bármilyen témát be lehetett mutatni. A turizmus területén viszont nem kapott elég figyelmet a Ludwig Múzeum, ezt nehezményeztem is.
És mi a véleménye az előző rendszer múzeumi szisztémájáról?
Úgy látom, az elmúlt nyolc évben a magyar múzeumi életben több olyan esemény is történt, amelyek valamennyi múzeumot megviselték, még akkor is, ha közvetlenül nem voltak érintettek. A két nagy országos intézmény – a Természettudományi Múzeum és a Műszaki és Közlekedési Múzeum – vidékre költöztetésének ötlete sem védhető, de ami a legdepresszívebb volt, hogy két évvel ezelőtt létrejött a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK). Ez egy végletekig végiggondolatlan projekt, a konkrét célokat és a várható eredményeket a mai napig nem ismeri a szakma. Ahelyett, hogy a karakteres, autonóm múzeumokat hagyták volna szabadon dolgozni, létrehoztak egy olyan mozdíthatatlan szervezetet, ami jó néhány intézmény többéves sikereit annullálta. Ez a kulturális javakkal való felelőtlen sáfárkodás végérvényesen meghatározta a közeg hangulatát. Komoly szakemberek, tudományos munkatársak hagyták el ezeket az intézményeket. El sem tudom képzelni, mikor lesz megint ekkora humán erőforrás a magyar múzeumi életben. Az áprilisi választás viszont hirtelen olyan pozitív változásokat hozott, amelyeket alig akartunk elhinni.Fejlesztésnek hívják, de lassú halál lesz belőle, egy sor múzeum került bizonytalan helyzetbe az elmúlt években
Hogyan oldották meg korábban a kiállítások finanszírozását?
A rendkívül szűkös állami finanszírozáson túl az aacheni Ludwig Alapítvány is támogatja a kiállításaink megvalósítását, segíti konferenciák szervezését, sőt műtárgyak vásárlását is. És mivel a kiállítási programunk egy része nemzetközi, ezért több külföldi szervezettől is kérünk támogatást. Ezeknek a forrásoknak az összessége adja a költségvetésünket. Egy ideje azonban a finanszírozásunk még tovább apadt, ezért sokszor a kiállításainkat a saját gyűjteményünk darabjaiból rendezzük meg. Ilyen volt a Női kvóta 01 és 02, a Bing Bang című gyűjteményi kiállítás, illetve a most látható „Fekete tükör. A jövő hosszú” árnyéka című válogatás, amely a disztópia fogalmán keresztül vizsgálja a gyűjteményben megtalálható műveket, illetve egyes, a gyűjteményben szereplő művészek egyéb munkáit.
Ha a Ludwig Múzeum elegendő támogatást kapna, akkor milyen kiállításokat rendeznének?
Külföldi intézményekkel működnénk együtt, hogy átfogó témákat mutassunk be. Ilyen volt 2015-ben a pop-art tematikájú kiállításunk, melyet több ország Ludwig Múzeumában is bemutattak. Budapesten ezt kelet-európai pop-art művekkel egészítettük ki. Ha a jelenleginél nagyobb költségvetésünk lenne, akkor több hasonló kiállítást tudnánk szervezni. A kölni Ludwig Múzeumban például most látható Kuszama Jajoi világhírű, japán művész kiállítása, ami egy nagyobb együttműködés részeként valósult meg a bázeli Foundation Beyeler és az amszterdami Stedelijk Museum között. Egy ilyen léptékű projektet önállóan nem tudnánk megvalósítani. Ezek a típusú kiállítások rendkívül hosszú előkészítést és komoly anyagi ráfordítást igényelnek. Amíg a mi anyagi helyzetünk ennyire szűkös és bizonytalan, addig tervezni sem merünk.
Régen a Ludwig Múzeumban olyan nagy neveknek lehetett látni a kiállítását, mint Glenn Brown vagy Keith Haring. Most hogyhogy nincsenek ilyen nagy sztárok a Ludwigban, ez is a pénzhiánynak tudható be?
Nem kizárólag annak. Ezeknek a típusú kiállításoknak akkor van értelme, ha alaposak és léptékükben is lenyűgözőek. Nekem szakmai szempontból sem kedvenceim ezek a blockbuster típusú tárlatok, szerintem a közönséget inkább konkrét témák feldolgozásával lehet megfogni, melyeket az adott kiállítás alaposan és mélyen dolgoz fel.
Nézzünk egy ellenpéldát, hisz az elmúlt években számos sztárművésznek rendeztek kiállítást Bécsben: az Albertina Modernben Erwin Wurmnak, az Albertina Múzeumban Gottfried Helnweinnek és Robert Longónak vagy most Richard Prince-nek. Ezeket nagyon sokan látogatják, jóval többen, mint a budapesti Ludwig Múzeum kiállításait. Akkor erre mégiscsak van igény.
Természetesen a látogatók szívesen találkoznak kortárs sztárok munkáival, de az Albertina vonzerejének továbbra is leghangsúlyosabb eleme a saját gyűjteménye. Egy Richard Prince-kiállítás megrendezése nekünk jelenleg elképzelhetetlenül drága lenne a lehetőségeinkhez képest. Egyébként Erwin Wurmnak néhány éve mi is rendeztünk egy átfogó kiállítást, amit az Albertina szakemberei is dicsértek, de a hazai közönséget nem érdemes a bécsihez hasonlítani.A mezei nyúl visszatért
Mit lehet kezdeni azzal a ténnyel, hogy a Ludwig Múzeumot kevesen látogatják?
Jó néhány éve százezer fő körüli látogatónk van. Nyilván, ha lenne kifejezetten kommunikációs és marketing célokra fordítható összeg a költségvetésünkben, akkor jóval szélesebb közönséget érnénk el. Tavaly készítettünk egy felmérést, amelyből kiderült, hogy a leghűségesebb látogatóink átlagéletkora huszonnyolc év, és túlnyomó többségük diplomás, ami nemzetközi összehasonlításban is biztató adat. A Ludwig Múzeum nemzetközi megítélése pedig elég jó, és a Velencei Biennálén való szereplésünk kapcsán is pozitív visszajelzéseket kapunk.
Hogyan lehetne a Ludwig Múzeum látogatottságát növelni? Régen a villamosmegállókban is voltak az intézménynek poszterei.
Ennek részben a szűkös költségvetés az oka, illetve az, hogy 2014 óta csak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon (NKOH) keresztül lehetett hirdetéseket vásárolni, ami egy központosított és rendkívül drága rendszert eredményezett, ami ráadásul a versenyt is kizárta. Ennek jó néhány másik intézmény is elszenvedője volt, sőt a kulturális élet egésze megsínylette ezt a szisztémát.„A Ludwig Múzeum nem tartozott a kultúrpolitika prioritásai közé”
Akkor hogyan lehetne az emberekben a kortárs iránti vágyat felébreszteni?
Több pénzre lenne szükség a kommunikációhoz és a marketinghez, mert egy sámlit is el lehet adni, ha jól reklámozzák. Plakátra, kisfilmre és más kreatív megoldásokra lenne szükség, melyekkel hírét visszük a programunknak, és vonzóvá tesszük a közönség számára. Hiába követnek minket hetvenezren a Facebookon, az kevés. Egy kortárs kiállításra úgy lehet felhívni a figyelmet, ha azonosulási lehetőséget kínál. Ha valamiért fontos az embereknek. Arról nem is beszélve, hogy már felnőtt egy olyan művészgeneráció, amely olyan témákat dolgoz fel, melyek valóban érintik a ma emberét.
Melyek a Ludwig Múzeum tervei a jövőre nézve?
Természetesen vannak terveink, de azokról addig nem érdemes beszélni, míg nem látjuk, hogy azokat a költségvetésünkből tudjuk-e biztosítani. Bár az előző rendszerben megkaptuk a stratégiai intézményi státuszt, és a terveinket elfogadták, a forrásbővítést 2027-re ígérték.
Névjegy
Fabényi Julia művészettörténész 1996 és 2000 között a Szombathelyi Képtár igazgatója, 2000-től 2005-ig a Műcsarnok főigazgatója volt, 2007-től 2013-ig pedig a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát vezette. 2013 óta Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója.