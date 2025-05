Ellenzéki alkotmánybírók kerestetnek?

Tavasszal összesen négy tagot, köztük a testület elnökét is pótolni kellene az Alkotmánybíróságban, amiről a Fidesz, a kiszivárogtatások szerint legalábbis egyezkedne az ellenzékkel, hiszen nincs parlamenti kétharmada. Információink szerint ugyanakkor Orbán Viktor akár azt a forgatókönyvet is támogathatónak találná, ha egyáltalán nem töltenék be a megüresedő helyeket. Elnököt ugyanakkor, még ebben az esetben is a parlamentnek kellene választania a testület élére.