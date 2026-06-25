Már 188 halálos áldozata és legkevesebb 1500 sérültje van a földrengéseknek Venezuelában

földrengés;Venezuela;katasztrófa;halálos áldozatok;

2026-06-25 21:11:00 CEST

Több mint 200 olyan emberről tudnak, aki a romok alatt rekedhetett. A belügyminiszter lehetséges utórengésekre figyelmeztetett, arra kérte az embereket, egyelőre ne menjenek vissza otthonukba.

Venezuelában már 188 halálos áldozata és legkevesebb 1500 sérültje van a szerdai földrengéseknek - közölte Jorge Rodríguez, a latin-amerikai ország parlamentjének elnöke csütörtökön a legfrissebb adatokat ismertetve.

Jorge Rodríguez szerint több mint 200 olyan emberről tudnak, aki a romok alatt rekedhetett. A Venezolana de Televisión televízió műsorában elmondta, hogy legalább 250 épület szenvedett károkat, illetve omlott össze.

A mentőegységek az idővel versenyt futva kutatnak túlélők után a romokban, s már emberek tucatjain sikerült segíteniük. Egy helyi televíziós csatorna szerint La Guaira államban két sérült csecsemőt mentettek ki a törmelék alól, de az anyjukat egyelőre nem találják.

Delcy Rodríguez, a latin-amerikai ország ideiglenes államfője korábban 164 halálos áldozatról számolt be. Elmondta azt is, hogy a Nemzetközi Valutaalap forrásaiból létrehoznak egy 200 millió dolláros alapot a megsemmisült infrastruktúra, a kórházak és a lakások újjáépítésére.

"Több tucat épület összeomlott, és jelenleg is folyik az intenzív mentési munka" - mondta. Hozzátette: az első hivatalos jelentésben még nincs benne a földmozgás által leginkább sújtott, Caracashoz közeli, azóta katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánított La Guaira államból jelentett áldozatok száma.

Beszámolt arról is, hogy a következő órákban külföldi mentőcsapatok érkeznek segítségül, és nyugalomra, valamint nemzeti egységre szólította fel a venezuelaiakat.

Az ideiglenes államfő egyben felhívással fordult a magánszektorhoz a mentési munkálatokhoz szükséges kotrógépek kikölcsönzése végett.

Diosdado Cabello belügyminiszter szintén sok összeomlott épületről számolt be, és hangsúlyozta: minden lehetséges segítséget igyekeznek megadni a katasztrófa sújtotta embereknek. Leállították a Caracastól 40 kilométerre található nemzetközi repülőtér működését az ott keletkezett károk miatt - tette hozzá.

A tárcavezető figyelmeztetett a lehetséges utórengésekre, és arra kérte az embereket, hogy egyelőre ne menjenek vissza otthonukba, maradjanak a szabadban.

A venezuelai Vöröskereszt azt közölte, hogy a rengések a szervezet caracasi irodájában is károkat okoztak, azonban hangsúlyozta, hogy a károk nincsenek kihatással a működésére, egészségügyi létesítményei teljes kapacitással üzemelnek, illetve már több mentőcsapatot is elindítottak a leginkább bajba jutott körzetekbe.

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) bejelentette, hogy elsősorban átmeneti szállások kialakítására és azonnali orvosi segítségre van szükség a katasztrófa sújtotta térségekben.

A fővárosi Hospital de Clínicas kórház közölte, hogy a megduplázták az éjszakai műszakban dolgozók számát annak érdekében, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban el tudják látni a sérülteket.

Azonnali segítséget ajánlott fel az Egyesült Államok, több latin-amerikai ország, valamint egyebek között India, Belgium és Katar. Rodríguez bejelentette, hogy telefonon beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Már korábban Donald Trump amerikai elnök kijelentette a közösségi médiában: az Egyesült Államok "kész és képes segíteni". "Utasítottam a kormányhivatalokat, hogy készüljenek a gyors cselekvésre. Ott leszünk új, nagyszerű barátaink oldalán" - szögezte le Trump.

Az USGS amerikai földtani intézetnek a katasztrófa után nem sokkal közzétett elemzése szerint

44 százalék a valószínűsége annak, hogy a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz, 30 pedig hogy több mint 100 ezer.

Az intézet kiemelte, hogy a mostani földrengés több mint egy évszázad óta az egyik legsúlyosabb, hozzátéve, hogy 1812-ben egy Caracast és Meridát sújtó földrengésben körülbelül 30 ezren haltak meg.

Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés, helyi idő szerint délután hat óra körül. A 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások miatt a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki. A rengéseket 1700 kilométerre, Brazíliában is érezni lehetett.