Ruszin-Szendi Romulusz újra tartalékos katona lett

Magyar Honvédség;tartalékosok;honvédelmi miniszter;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;tartalékos katonák;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-06-26 14:01:00 CEST

A vezérkari főnök visszavette a honvédelmi minisztert a Magyar Honvédség tartalékos állományába, miután elődje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf tavaly decemberben felbontotta a szerződését.

„Örömmel osztom meg veletek, hogy a Vezérkar főnök úr visszavett a Magyar Honvédség tartalékos állományába, így ismét tartalékos katonaként is szolgálhatok” – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz pénteken a Facebook-oldalán.

A honvédelmi miniszter posztjában jelezte, hogy a tartalékos szolgálatért járó juttatást nem veszi fel. „Számomra a haza szolgálata és az iránta érzett elkötelezettség mindig is kiemelten fontos volt, és az is marad. Ez a szolgálat számomra nem csupán egy jogviszony, hanem a bajtársi közösséget, az összetartozást és azt jelenti, hogy újra részese lehetek annak, amit mindig is hivatásomnak tekintettem” – írta.

A tárcavezető videójában beszámolt arról is, hogy ma reggel sikeresen teljesítette az ejtőernyős egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, így ismét a „bajtársakkal ugorhat”, hozzáfűzve, hogy a következő repülőnapon már újra láthatja majd a közönség ejtőernyővel ugrani.

Ruszin-Szendi Romulusz önkéntes tartalékosi jogviszonyát tavaly decemberben szüntette meg a Honvédelmi Minisztérium, utóbbi szerint ugyanis a volt vezérkari főnök „sohasem Magyarország és a honvédség érdekeit képviselte, hanem saját politikai és személyes ambícióit helyezte előtérbe”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábbi honvédelmi miniszter a döntést megelőzően arra hivatkozott, hogy Ruszin-Szendi méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen. Több dolgot is felhozott indokként a Tisza politikusával szemben, például a fegyverviselési botrányát vagy azt, amikor meglökte az őt kérdező mandineres újságírót. Ruszin-Szendi korábban alaptalan támadásnak nevezte a vádakat.

A december 8-án hatályosult lépéssel Ruszin-Szendi elveszítette az önkéntes tartalékosoknak járó havi 50 ezer forint „rendelkezésre állási díjat”, és a rendfokozatát sem használhatta. Azzal, hogy a miniszter a hivatásos szolgálati viszony 2023-as megszüntetése után Ruszin-Szendi Romulusz önkéntes tartalékosi jogviszonyát is törölte, lényegében teljesen kiírták őt a honvédség kötelékéből – egészen mostanáig.