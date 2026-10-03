A Drive egy különleges dokumentumszínházi előadás, amelyben bepillantást nyerhetünk a kapitalizmust megtestesítő autógyár életébe.
Eddig a világ második számúként ismert autógyártója nem bírja a versenyt az európai piacra berobbanó kínaiakkal. A német cégóriás üzemi tanácsa és az ágazat egyik nagy szakszervezete közölte, mindent megtesznek a tervek megakadályozására.
Óriásit zuhant májusban is az autóipar, és még nincs vége, hamarosan ismét leállnak a nagy gyártók.
Áprilisban még meredekebb zuhanásra lehet számítani.
A globális autóipar üvegházgáz-kibocsátása 2018-ban nagyobb volt, mint az egész Európai Unióé együttvéve – derül ki egy friss Greenpeace-jelentésből. A tanulmány megjelölte a klímát és az egészséget leginkább szennyező 12 autógyártó céget.
A legnagyobb brit autógyárak és az angol labdarúgás felső osztálya, a Premier League vezetői is a további brit EU-tagság mellett foglaltak állást hétfői felhívásaikban.