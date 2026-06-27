A spanyolok legyőzték Uruguayt, csoportelsőként jutottak tovább

Spanyolország;Szaúd-Arábia;Uruguay;Zöld-foki Köztársaság;futball-vb 2026;

2026-06-27 09:17:00 CEST

Spanyolország mellett az újonc Zöld-foki Köztársaság válogatottja jutott a legjobb 32 közé a labdarúgó-világbajnokság H csoportjából, a kétszeres vb-győztes uruguayi válogatott búcsúzott.

Az Európa-bajnok sapanyol együttes 1-0-ra legyőzte Uruguayt, amely így kétszeres világbajnokként csak harmadikként zárt a négyesben, ráadásul két pontjával esélye sem maradt arra, hogy a 12 csoportból a legjobb nyolc között zárjon. Ezzel szemben az afrikai gárda gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így három döntetlennel szerezte meg a négyes biztos továbbjutást jelentő második helyét. A spanyolok csütörtökön a J jelű négyes második helyezettjével találkoznak a nyolcaddöntőbe jutásért Los Angelesben, míg a zöld-fokiak pénteken a címvédő Argentínával csapnak össze Miamiban.

Az Európa-bajnok spanyol válogatott az első félidő jelentős részében mezőnyfölényben futballozott, de ez jobbára csak meddőnek bizonyult, mert ígéretes gólhelyzetet nem alakított ki. Az uruguayiak szervezetten védekeztek, viszont támadásépítésre annak ellenére sem futotta az erejükből, hogy egy esetleges vereség kieséssel fenyegetett. Az európaiak a félidő hajrájában Baena találatával gólra váltották mezőnyfölényüket, de a labdát háromszor annyit birtokló spanyolok vezetéséhez Muslera hibája is kellett, az uruguayi kapus ugyanis védhető lövést nem tudott hárítani. A szünet előtt további rossz hírt jelentett a dél-amerikaiak számára, hogy Ugarte térdsérülést szenvedett.

A negyvenéves Muslera hibája sokba került, mivel Marcelo Bielsa szövetségi kapitánynál elfogyott a bizalom, azaz a szünetben lecserélte a 40 éves játékost. Ettől viszont mezőnyben nem lett jobb Uruguay, amely hátrányban sem tudott megújulni, ugyanolyan veszélytelen maradt a támadójátéka, márpedig muszáj lett volna gólt szereznie. A mérkőzést jól jellemezte, hogy bár a dél-amerikaiaknak mindenképpen gólra volt szükségük, mégis csak a spanyoloknak volt veszélyes helyzetük, de Olmo rosszul találta el a labdát, így elmaradt a gól, majd a hajrában Ferran Torres lövése a lécet találta el. Az uruguayiak mindössze az utolsó tíz percben kezdték többet birtokolni a labdát, egy-két ígéretes akciót is vezettek, ám ezeket a spanyol védelem hatástalanította. Összességében az európai gárda könnyedén őrizte meg minimális előnyét, de Uruguaynak a méltóságteljes kiesés sem adatott meg, mert Canobbio a frusztráltságát rendkívül csúnya és szándékos szabálytalansággal vezette le, így ő és csapata is ezzel a piros lappal köszönt el a vb-től.

Világbajnokság, H csoport, 3. (utolsó) forduló:

Spanyolország-Uruguay 1-0 (1-0)

Guadalajara, Akron Stadion, 45 065 néző, v.: Elfath (amerikai) gólszerző: Baena (42.) piros lap: Canobbio (95.) sárga lap: Baena (46.), illetve Sanabria (54.), Varela (58.), De la Cruz (93.)

Spanyolország: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Merino (Olmo, 60.), Rodri, Pedri (Ruiz, 60.) - Yamal (Williams, 76.), Oyarzabal (F. Torres, 76.), Baena (Pino, 66.)

Uruguay: Muslera (Rochet, a szünetben) - Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria (B. Rodríguez, 70.) - Ugarte (De la Cruz, 45.) - Canobio, Bentancur, Valverde (Vinas, 57.), M. Araújo - Nunez

Világbajnokság, H csoport, 3. (utolsó) forduló:

Zöld-foki Köztársaság - Szaúd-Arábia 0-0

Houston, NRG Stadion, 68 278 néző, v.: Letexier (francia) sárga lap: W. Pina (9.), illetve Abdulhamid (4.), N. al-Davszari (67.)

Zöld-foki Köztársaság: Vozinha – W. Pina (Moreira, 94.), R. Lópes, Borges, Joao Paulo – K. Pina – R. Mendes (G. Rodrigues, 71.), D. Duarte, J. Monteiro (L. Duarte, 71.), W. Semedo (Varela, 61.) – Livramento (Da Costa, 61.)

Szaúd-Arábia: al-Ovaisz – Abdulhamid, al-Amri, al-Tambakti (Ladzsami, 33.), Busal (al-Harbi, 82.) – Mandas (al-Hamdan, 65.), N. al-Davszari, al-Haibari (al-Dszuavjr, a szünetben), Sz. al-Davszari (al-Samat, 65.) – Kanno, al-Buraikan