Márki-Zay Péter: Egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni

Alaptörvény-módosítás;Márki-Zay Péter;Mindenki Magyarországa Mozgalom;Magyar Péter;Mindenki Magyarországa Néppárt;

2026-06-28 13:35:00 CEST

A Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Néppárt is elküldte véleményét az Alaptörvény módosításának ügyében.

Magyar Péter felhívására a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Néppárt is megfogalmazta a véleményét és elküldte azt határidőig az Alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban – derül ki Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-bejegyzéséből.

A pártelnök saját posztjához fűzött kommentjében az áll: a Mindenki Magyarországa Közössége elkötelezett a jogállamiság, az alkotmányosság és a demokratikus intézményrendszer megerősítése mellett. „Meggyőződésünk, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választók szabadon dönthetnek arról, kiknek adnak bizalmat. Ezért nem támogatjuk a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan kizárná őket a közvetlen megválaszthatóság lehetőségéből. A választók és a közösségek alapvető joga, hogy maguk dönthessék el, kit tartanak alkalmasnak a képviseletükre” – hangsúlyozzák.

Ugyanakkor – folytatódik a közlemény – értik és támogatják a kormány azon törekvését, hogy a rendelkezésére álló jogi eszközökkel megakadályozza a politikusok bebetonozottságát és kizárja a megélhetési politikusokat ennek elősegítéséből.

„A kormánynak lehetősége és széleskörű felhatalmazása van arra, hogy ennek megoldásához a választójogi törvény módosításának lehetőségét alkalmazza. Ezzel akadályozza meg a jelenleg lehetséges választási csalásokat” – írják. Majd kiemelik, hogy szerintük a mostani, rendszerváltással felérő fordulat csak akkor hozhat tartós jólétet, szabadságot és biztonságot Magyarország polgárai számára, ha a hatalom hajlandó saját magával szemben is korlátokat állítani, ugyanakkor nem korlátozza állampolgárai számára a szabad választhatóság jogát.

„A közvetlen választás lehetőségének megteremtése adhatna garanciát a Köztársasági Elnök személyének széleskörű elfogadottságára is. Ezért inkább javasoljuk a listán bejutó képviselők ciklusának korlátozását és a kétfordulós választást. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a jogállam nemcsak a hatalom (ön)korlátozását, hanem a polgárok politikai és szabadságjogainak tiszteletben tartását is jelenti” – hangsúlyozza a bejegyzés.

A demokrácia – teszik hozzá – soha nem attól erős, hogy egy politikai oldal minden intézményt elfoglal, hanem attól, hogy működteti a fékek és ellensúlyok rendszerét, teret enged a véleménykülönbségeknek, tiszteletben tartja a politikai versenyt, és megőrzi a polgárok alapvető jogait akár azok esetében is, akik nem a kormányzó erőt támogatják. „Ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a polgármester vagy képviselőjük munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Ha pedig elégedetlenek, a demokratikus választások során leválthatják, ha pedig méltatlanná válik a közmegbizatás gyakorlására, az eltávolíttatásukra a jogállam erre olyan eszközöket biztosít, mint például a független igazságszolgáltatást, elszámoltathatóságot, átláthatóságot, szabad sajtót, hatékony ellenőrző intézményeket és valódi politikai versenyt. A korrupció, a hatalomkoncentráció és a visszaélések ellen viszont erős intézményekkel kell fellépni, nem pedig a választók döntési lehetőségeinek szűkítésével” – áll a közleményben.

Magyar Péter még hétfőn jelentette be az Alaptörvény 17. módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a 70 év feletti alkotmánybírók nyugdíjazását, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását. Mint arra a 24.hu felhívta a figyelmet, a véleményeket szombatig lehetett beküldeni, és immár azokat értékelik. Ugyanakkor ebben a polgármesterek választhatóságára vonatkozó változások nem szerepelnek.