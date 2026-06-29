Emelkedik a Duna hőmérséklete, csökkentették a paksi erőmű teljesítményét

MÁV;Duna;hőség;paksi atomerőmű;

2026-06-29 06:34:00 CEST

Az előrejelezhető terhelési adatok alapján az energiaellátás így is biztosítható.

A hőség miatt a Paksi Atomerőmű hűtővizének számító Duna vízhőmérséklete is emelkedik, ezért szombaton délután 240 MW-tal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. Vasárnap pedig további várhatóan 320 MW-tal szükséges visszavenni a termelést – derül ki a kormány oldalán közzétett, a hőséggel kapcsolatos beszámolóból.

A tájékoztatás hozzáteszi, az előrejelezhető terhelési adatok alapján az energiaellátás így is biztosítható. A MAVIR Zrt. szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés vasárnap előreláthatóan 6 400 MW, hétfőn 7 300 MW, ami a mindenkori nyári csúcs 90 százaléka körül alakul.

A beszámolóban emellett az áll, hogy

a MÁV és a GYSEV vasárnap is folyamatosan ellenőrizte a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét. Az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain.

a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, szombaton 8 ezer palackot kaptak a MÁV utasai. Készenlétben áll a Magyar Közút Zrt. is, hogy vizet osszanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművekben ülőknek. Szombaton 744 palack fogyott náluk.

a Nemzeti Vízművek Zrt. üzemeltetési területén vasárnap 110 helyen volt érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgrót víztárolójának ellátásába a Vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. A Balaton átlag vízállása 75 centiméter, a Velencei-tó Agárdnál 51 centiméter volt. A Velencei-tó vízszintje 2 centiméterrel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt.

a katasztrófavédelem egységeit szombaton 57-szer hívták erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.

a szombati tömegrendezvények helyszínein – így például az orfűi zenei fesztiválon – a szervezőkkel kötött előzetes megállapodásoknak megfelelően önkéntes tűzoltó egyesületek végeztek felület és személyhűtési feladatokat.