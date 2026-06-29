Három ember fulladt a Dunába szombat délután

Hárman fulladtak a Dunába szombat délután. Egy 23 éves fiatal Iváncsa térségében merült el, egy 26 éves Bajánál, egy 60 éves férfi pedig Budapesten a Kopaszi-gátnál. Mindannyiukhoz azonnal segítséget hívtak, de egyikük életét sem tudták megmenteni – számolt be róla az RTL Híradó.
A csatorna felidézte, Iváncsánál szemtanúk látták, ahogy a fiatal elmerült, és azonnal segítséget kértek, még a közeli százhalombattai finomító tűzoltói is a helyszínre mentek egy kishajóval, de a fiú életét nem tudták megmenteni.
Bajánál egy 26 éves férfi egy labda után úszott a Dunában, amikor váratlanul elmerült. A sodrás ott nagyon erős, ezért a búvárok nem tudtak azonnal lemerülni, csak vasárnap délelőtt kezdhették el a keresést. Ezt követően találták meg a holttestét.
A Kopaszi-gátnál elmerült férfi nem tudott úszni, a helyszínen pedig a fürdőzés is tilos. Azért ment a vízbe, hogy lehűsítse magát, de a mederben volt egy törés és elkezdett mélyülni, a férfi pedig már nem tudott visszajutni a partra.
A rendőrök a tragédiák miatt újra a dunai fürdőzés veszélyeire figyelmeztetnek: a kijelölt fürdőhelyeken kívüli fürdőzés számos veszélyforrást rejt, hiszen ezek a folyók hirtelen mélyülnek, örvény, sodrás van bennük. Ezért mindenkit ismételten arra kérnek, hogy kizárólag kijelölt fürdőhelyeken fürdőzzenek.A víz nem barát és nem ellenség, de Magyarországon évente 300 ember fullad bele strandolás közben