Három ember fulladt a Dunába szombat délután

Budapest;Duna;Kopaszi-gát;fulladás;Baja;Iváncsa;

2026-06-29 09:53:00 CEST

Azonnal segítséget hívtak hozzájuk, de az életüket már nem tudták megmenteni.

Hárman fulladtak a Dunába szombat délután. Egy 23 éves fiatal Iváncsa térségében merült el, egy 26 éves Bajánál, egy 60 éves férfi pedig Budapesten a Kopaszi-gátnál. Mindannyiukhoz azonnal segítséget hívtak, de egyikük életét sem tudták megmenteni – számolt be róla az RTL Híradó.

A csatorna felidézte, Iváncsánál szemtanúk látták, ahogy a fiatal elmerült, és azonnal segítséget kértek, még a közeli százhalombattai finomító tűzoltói is a helyszínre mentek egy kishajóval, de a fiú életét nem tudták megmenteni.

Bajánál egy 26 éves férfi egy labda után úszott a Dunában, amikor váratlanul elmerült. A sodrás ott nagyon erős, ezért a búvárok nem tudtak azonnal lemerülni, csak vasárnap délelőtt kezdhették el a keresést. Ezt követően találták meg a holttestét.

A Kopaszi-gátnál elmerült férfi nem tudott úszni, a helyszínen pedig a fürdőzés is tilos. Azért ment a vízbe, hogy lehűsítse magát, de a mederben volt egy törés és elkezdett mélyülni, a férfi pedig már nem tudott visszajutni a partra.

A rendőrök a tragédiák miatt újra a dunai fürdőzés veszélyeire figyelmeztetnek: a kijelölt fürdőhelyeken kívüli fürdőzés számos veszélyforrást rejt, hiszen ezek a folyók hirtelen mélyülnek, örvény, sodrás van bennük. Ezért mindenkit ismételten arra kérnek, hogy kizárólag kijelölt fürdőhelyeken fürdőzzenek.