Magyar zászlókat tűzött ki az Erzsébet hídra a Mi Hazánk, miután egy férfi a Dunába dobta a szivárványos lobogókat

Novák Előd;rongálás;Budapest Pride;Erzsébet híd;magyar zászló;Pride felvonulás;Mi Hazánk Mozgalom;szivárványos zászló;

2026-06-24 17:53:00 CEST

Folytatódik a zászlóháború a szélsőjobb és a főváros között.

„Magyar zászlókat tűztünk ki a Mi Hazánk Ifjaival az Erzsébet híd mindkét oldalán végig az összes zászlótartóba” – közölte Novák Előd szerdán a Facebook-oldalán. A Mi Hazánk alelnöke posztjában azt írta, Budapest mindenkié, ezért sem fogadható el, hogy kisajátítsa azt egy párt vagy bármilyen politikai mozgalom.

Kedden írtuk meg, hogy a BRFK nyomozói azonosították és elfogták azt a férfit, aki a szombati Budapest Pride alkalmából fellobogózott Erzsébet hídról szivárványos zászlók tucatjait aggatta le, majd dobta a Dunába, a kihelyezésük után egy nappal. A rendőrök a hétvégén eltüntetett zászlók ügyében a fővárosi önkormányzat feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást. A feltételezett elkövető egy 58 éves mogyoródi férfi, aki beismerte tettét, őt a nyomozók előállították és rongálás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Novák Előd a minap jelezte, átvállalja a lehetséges bírság megfizetését a hajigálótól, mert a szivárványos zászlóknak, szavai szerint rongyoknak a kukában volna a helyük. A szélsőjobboldali politikust egyébként annyira felháborítják a szivárványos zászlók, hogy pár évvel ezelőtt sportot űzött abból, hogy leszedte azon önkormányzatok homlokzatáról, ahová az ki volt tűzve. Egyik ilyen akciója miatt az ügyészség korábban garázdaság és rongálás bűncselekménye miatt vádat emelt ellene.

A Fővárosi Önkormányzat korábban azt ígérte, hogy az Erzsébet hídról letépdelt zászlókat néhány napon belül pótolják, mivel a Pride-hónap és a felvonulás idejére helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten.