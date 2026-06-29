Megszólalt a Momentum új elnöke, szerinte a kormányváltással még nem ért véget a munka

ellenzék;Momentum Mozgalom;Tisza Párt;Szilas Kincső;

2026-06-29 19:01:00 CEST

Van visszaút a Momentum számára – jelentette ki Szilas Kincső.

A Népszava úgy tudja, kétharmaddal választotta pártelnökké Szilas Kincsőt a Momentum Szarvas Koppány Bendegúzzal szemben. Az új elnök – aki három évre kapott mandátumot – lapunknak azt mondta: van visszaút a Momentum számára, és a Tisza 70 százalékos támogatottsága sem fog örökké tartani. Liberális ellenzékre szerinte szükség lesz, így megerősítené a szervezetüket és önálló arcélüket a következő időszakban. – Nem szeretnénk azt, hogy egy kétharmados felhatalmazás túlhatalommá váljon! A kormányváltással nem ért véget a munka!” – mondta a Népszavának Szilas Kincső, a Momentum új elnöke. A pártvezető kérdésünkre elárulta: a vasárnapi tisztújításon három évre – tehát a 2029-es önkormányzati és EP-választásokig – kapott mandátumot.

Lapunk úgy tudja, a posztért ketten indultak, és Szilas Kincső kétharmados többséggel győzte le Szarvas Koppány Bendegúzt. Utóbbit Szilas Kincső megerősítette, ám hangsúlyozta: a Momentum történetében megszokott módon ezúttal is valódi verseny döntött a pozícióról.

Az új elnök a párt kispesti önkormányzati képviselője, és a Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjuk eddig vezetője. Bár a Momentum új alapszabálya szerint a jövőben ő választhatja ki saját alelnökeit, ez még folyamatban van. Egyikük neve azonban már biztos: Kovács Attila, aki korábban a párt VIII. kerületi szervezetének élén állt.

A pártelnök egyszerre építene a Momentum tíz év alatt felhalmozott politikai tapasztalatára és a megújulásra. „Donáth Anna és Bedő Dávid, valamint más momentumos politikusok az elmúlt években fontos ügyeket képviseltek. Most viszont korszakváltás következik. Elérkezik a posztorbáni világ, amihez nekünk is alkalmazkodnunk kell, és új megoldásokat kell keresnünk” – fogalmazott.

Mint ismert, a Momentum visszalépett a parlamenti választástól, mert úgy ítélte meg, hogy ez szolgálja leginkább a kormányváltást. A pártelnöknél arról érdeklődtünk: milyen reményeik maradtak azután, hogy a 2024-es EP választásokon 3,70 százalékot értek el, utána pedig egy évre kiszálltak az éles versenyből?

A párt nem tűnt el a kampányból, aktivistákkal és erőforrásokkal segítette a billegő körzetekben folyó munkát. Most viszont már más szerepünk van!

– mondta ennek kapcsán Szilas Kincső. Szerinte Magyarországnak szüksége van konstruktív ellenzékre; olyan politikai erőre, amely támogatja a jó döntéseket, de bírálja a hibásakat is. Úgy látja, erre sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk nem alkalmas.

A politikus első feladatának a szervezet megerősítését tartja. Már most megkeresi a helyi szervezeteket, mert meggyőződése, hogy egy politikai párt alapját a közössége adja. Emellett a Momentum önálló politikai arculatát szeretné megerősíteni. Nemsokára egy nyári tábort is tartanak, ahol szintén a közösségépítést helyezik majd előtérbe.

Kérdésünkre nem tagadta, hogy 2024 óta sokan elhagyták a pártot, de hangsúlyozta, hogy új emberek is csatlakoznak hozzájuk.

Arra a felvetésre, hogy a Tisza rendkívüli népszerűsége mellett van-e tér még Magyarországon egy liberális ellenzéki erőnek, azt válaszolta: hosszú távon biztosan. Szerinte egyetlen politikai párt sem őriz meg éveken át kiugró támogatottságot, így a Tisza 70 százaléka sem fog örökké tartani. – Mi egy higgadtan és végiggondoltan működő fékje szeretnénk lenni ennek a rendszernek – jelentette ki. Szerinte a korábbi 16 év tapasztalata megmutatta, milyen veszélyekkel járhat a korlátlan hatalom, ezért demokratikus kontrollra mindig szükség lesz.

Szilas úgy véli, sok magyar liberális értékeket vall akkor is, ha nem nevezi így magát. De sokaknak fontos a kisebbségek védelme, az egyenlőség, és a zöldpolitika is, amely szerinte ma nem kap kellő hangsúlyt. Külön feladatnak nevezte annak a fiatal generációnak a megszólítását is, amely már nem szerzett személyes tapasztalatot a demokratikus politikai váltógazdaságról.

A Tisza Párttól azt várja, hogy az elvi kiállások mellett konkrét intézkedéseket is hozzanak. Példaként említette a magzati szívhang meghallgatását előíró rendeletet, amely szerinte egyetlen döntéssel eltörölhető lenne, valamint az azonos nemű párok örökbefogadásának ügyét. – A kétharmados felhatalmazással együtt elvárás is jár: cselekedni kell – mondta.

Nem értenek egyet ugyanakkor az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátozásával. Szerinte ez olyan politikusokat is kizárna a parlamentből, akik bizonyították elkötelezettségüket. Példaként Hadházy Ákost említette. A Momentum elnöke aláhúzta: egy egészséges demokráciában nem hárompárti parlament működik, hanem több, egymással versengő politikai közösség képviseli a választókat.