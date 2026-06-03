A szakmai kollégium szerint politikai döntés volt a szívhangrendelet, a tagozat már a törlését támogatja

egészségügy;rendelet;szülészeti ellátás;szívhang;Hegedűs Zsolt;

2026-06-03 05:45:00 CEST

A szívhangrendelet eltörlését javasolta az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészet és Nőgyógyászat Tagozata Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A testület szerint a végrehajtás „etikai alapja” vitatható.

Mindez abból a testületi válaszcsomagból derül ki, amielyet a tárca vezetőjének 42 kérdésére írtak. E szerint a szívhangrendeletet nem a szakma kezdeményezte, azt nem támasztották alá tudományos bizonyítékok, és orvosilag is indokolatlan eljárás. Hegedűs Zsolt már 2022-ben is lényegében ugyanezen kérdések egy részét már feltetette a szakmai kollégiumnak. Akkor mint a MOK etikai kollégiumának vezetője, amire érdemi választ nem kapott, legfeljebb azt a mentegetőzést, hogy a rendelet szerinti kötelezettség nem az „ajánlások szakmai részletezése című fejezetbe került bele”, hanem a „javaslatok az ajánlások alkalmazásához” című fejezetet módosították.

Emlékezetes, hogy az Orbán-kormány 2022 szeptemberében mindenfajta társadalmi vita és szakmai konzultáció nélkül, váratlanul fogadta el a szívhangrendeletet. Ennek lényege, hogy az abortusz előtt a nőknek meg kell hallgatniuk a magzat szívhangját. A rendelet már Hegedűs Zsolt miniszterjelölti parlamenti meghallgatásán is szóba került, már ott megígérte az eljárás felülvizsgálatát. A témában hétfőn a parlamentben Máthé Zsuzsanna (KDNP) képviselője interpellációjában aggasztónak nevezte, hogy az egészségügyi minisztertől olyan kijelentések hangoztak el, hogy a rendelet „megerőszakolta a szakmát", és azt kérdezte, „kaphatnak-e szót0 még a magzatok, és „üzenhetnek-e” továbbra is szívhangjukkal. Válaszában megismételte korábbi álláspontját, miszerint a korábbi szabályozás „szakmaiatlan, etikátlan és szívtelen” volt, amelyben a politika megerőszakolta a szakmát. Bejelentette: társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményeznek a rendelet jövőjéről, mert szerinte az abortusz kérdésében szakmai, morális, etikai és szociálpolitikai konszenzusra van szükség. Mint mondta: a kormány az abortuszok számának csökkentését nem adminisztratív szigorítással, hanem megelőzéssel képzeli el. Néhány órával később pedig nyilvánossá tette a szakmai kollégium friss álláspontját. A dokumentumokból az derül ki, hogy a szakma kezdettől fogva nem támogatta a magzati szívhang kötelező meghallgattatásának előírását.

A tagozat elnöke, Nagy Sándor professzor levelében azt írta: a szakma „sosem támogatta és nem is kezdeményezte” a szabályozás bevezetését. A dokumentum szerint a Belügyminisztérium 2022 szeptemberében módosította a rendeletet, és csak ezt követően kellett a rendelkezést technikai elemként beilleszteni a szakmai irányelvbe. A szakmai ajánlásokat magát nem változtatták meg, mert a tagozat szerint erre nem volt szakmai indok. Mint friss véleményükben olvasható: nem áll rendelkezésre olyan hazai kutatás vagy tudományos evidencia, amely igazolná, hogy a magzati szívhang meghallgatása érdemben befolyásolja a nők terhességmegszakítással kapcsolatos döntését.

A testület szerint sem a rendelet előkészítésekor, sem később nem készült olyan hatásvizsgálat, amely bizonyítaná a szabályozás eredményességét. A szakmai testület azt is közölte: bioetikai szakértőket nem vontak be a folyamatba, nem készült emberi jogi vagy betegjogi hatásvizsgálat, és nem ismernek olyan elemzést sem, amely a rendelet abortuszszámokra gyakorolt önálló hatását igazolná. Sőt arról írnak, hogy a kollégium szerint a magzati szívműködés ultrahangos megállapítása és a szívhang hallhatóvá tétele nem ugyanaz. Utóbbi Doppler-technika alkalmazását jelenti, amelynek koraterhességi használata csak indokolt esetben javasolt. A tagozat ezért ragaszkodott annak idején ahhoz a kitételhez, hogy orvosi ellenjavallat esetén a vizsgálat elhagyható legyen. A válaszok szerint éppen ez a mondat adott lehetőséget arra, hogy a gyakorlatban ne kelljen minden esetben kihangosítani a magzati szívhangot.

A kollégium álláspontját megerősítette Andréka Péter, az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke is. Ő a miniszternek küldött levelében azt írta,

a szülészeti szakma már 2016-ban jelezte fenntartásait a kezdeményezéssel kapcsolatban, a 2022-es módosítás pedig nem új szakmai ajánlás volt, hanem a BM-rendelet szakmai irányelvbe történő átvezetése.

A Magyar Orvosi Kamara 2022-ben nyilvános vitanapot szervezett a szívhangrendeletről „Agora – Szívhang” címmel. A rendezvényen felszólaló szülész-nőgyógyászok, védőnők és pszichológusok többsége úgy vélte, hogy a szívhangrendelet szakmailag nem indokolt, ugyanakkor növelheti a nők pszichés terheit és akár az egészségügyi kockázatokat is. A vitán elhangzott, hogy a rendelkezés hatására legfeljebb a nők 2-5 százaléka gondolja meg magát, miközben sokaknál fokozódhat a szorongás és a lelki terhelés.

Hegedűs Zsolt friss Facebook-posztjában is jelezte:

a vita nem arról szól, hogy az orvos megállapíthatja-e a magzati szívműködést, hanem arról, hogy egy orvostechnikai eljárás használható-e politikai célú döntésbefolyásolásra.

Bejegyzésében azt írta: nem a szakma állította, hogy a szívhang hallhatóvá tétele szükséges, és nem a szakma készítette el azokat a bioetikai vagy hatásvizsgálati elemzéseket sem, amelyek egy ilyen döntést megalapozhattak volna.

A szakmai kollégium álláspontja ezúttal egyértelmű: a miniszter 42 kérdésre adott válaszukban azt írják: támogatják a rendelet felülvizsgálatát, és a rendelet módosításával párhuzamosan javasolják a vitatott rendelkezés törlését a szakmai irányelvből is, mert annak „etikai alapja vitatható”.