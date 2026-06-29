Orbán Viktor tiszás politikai leszámolást emleget, szerinte az aranykonvoj ügyben kihallgatott Hajdu János példakép

Orbán Viktor;kihallgatás;Hajdu János;ukrán pénzszállítók;

2026-06-29 20:39:00 CEST

A volt miniszterelnök szerint az új magyar kormány az ukránok érdekében jár el.

Orbán Viktor is reagált Hajdu János volt TEK-főigazgató meggyanúsítására az ukrán pénzszállítókkal szembeni eljárás ügyében. A bukott miniszterelnök szerint „elindult a tiszás politikai leszámolás” és Magyar Péter utasítására indítottak eljárást Hajdu János ellen.

„A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából többezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon. A magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt” - írta Orbán Viktor. Hogy pontosan mi szükség volt erre az egész akcióra, azt nem részletezte, de szerinte „minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, Magyarországon hatósági zaklatás.” Hozzátette, „a mostani magyar kormány az ukránok édekében jár el.”

A volt kormányfő a posztját eképpen zárta: „Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép. Kiállunk melletted, tábornok úr!”

Mint előzőleg a Fővárosi Nyomozó Ügyészség bejelentése nyomán lapunk is megírta, a TEK volt főigazgatóját hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A korábban Orbán Viktor főtestőreként és a Fidesz biztonsági igazgatójaként is tevékenykedő Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. Szabadlábon védekezhet.

Egy, az aranykonvoj ügyről szóló, június 9-én, Budapesten kelt belső ügyészségi dokumentum szerint egyébként Orbán Viktor gyanúsítottként történő kihallgatása is indokolt.