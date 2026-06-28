Magyar Péter felszólította a kekvák kuratóriumait, hogy ne próbálják az utolsó pillanatokban kirámolni a vagyont

közvagyon;Magyar Péter;kekva;

2026-06-28 21:48:00 CEST

Aki mégis megteszi, az szembesülni fog a következményekkel - ígérte a miniszterelnök.

El a kezekkel a közérdekű vagyonkezelő alapítványokban felhalmozott állami vagyontól! - ezzel a felütéssel kezdte vasárnap esti Facebook-posztját Magyar Péter.

A miniszterelnök felszólította az augusztus 31-ig megszüntetendő közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől.

„Kérem, hogy tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák!” - írta, hozzátéve, ha bárki ezzel ellentétesen jár el, az a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget. „Nem hagyjuk, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát!” - közölte.