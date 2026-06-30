Orbán Viktor;kihallgatás;gyanúsított;Hajdu János;TEK;aranykonvoj;

2026-06-30 07:32:00 CEST

Orbán Viktor kinevezte Hajdu Jánost a Fidesz biztonsági igazgatójává

Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb - szögezte le a volt miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.