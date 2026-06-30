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Orbán Viktor kinevezte Hajdu Jánost a Fidesz biztonsági igazgatójává

Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb - szögezte le a volt miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Emlékeztetett, a több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként.

Az erről szóló korábbi rendeletek módosítása már meg is jelent a Magyar Közlönyben.