Orbán Viktor kinevezte Hajdu Jánost a Fidesz biztonsági igazgatójává

Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Emlékeztetett, a több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként.Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a TEK volt főigazgatóját az ukrán pénzszállítók ügyébenOrbán Viktor tiszás politikai leszámolást emleget, szerinte az aranykonvoj ügyben kihallgatott Hajdu János példaképMagas rangú szereplőtől kaphatott instrukciókat Hajdu János akkori TEK-főigazgató, miközben az emberei rajtaütöttek az ukrán pénzszállítókonMagyar Péter kirúgta Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját