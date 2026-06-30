Budapest;hőségriadó;hőmérsékleti rekord;HungaroMet;

2026-06-30 10:43:00 CEST

Budapest Lágymányos állomáson mérték.

Előzetes adatok szerint új napi középhőmérsékleti rekord született hétfőn Budapest Lágymányos állomáson, ahol a napi középhőmérséklet elérte a 33,4 Celsius-fokot - közölte a Hungaromet Zrt. kedden a Facebook-oldalán.

A meteorológusok közlése szerint ez a napi adat, a véglegesítést követően, új országos csúcsot jelenthet. A korábbi országos rekordot 2007. július 20-án mérték Dunaújvárosban, ahol a 24 órás középhőmérséklet 33,3 Celsius-fok volt.

Jelezték azt is: hétfőn a napi középhőmérséklet Magyarország nagy részén 30-31 Celsius-fok körül alakult.