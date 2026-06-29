Nagyon világos és határozott kérése van Magyar Péternek: Ne a következő két napban locsoljunk vezetékes ivóvízzel

ivóvíz;hőség;ivóvízhiány;Magyar Péter;

2026-06-29 22:23:00 CEST

"Ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható" - kéri a miniszterelnök.

A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen figyelni kell, az ivóvízre, mert a legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki - mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook-videójában.

Magyar Péter kiemelte, hogy szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztás, a következő két napban továbbra is 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.

"A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen figyelnünk kell az ivóvízre. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket, a víziközmű-rendszert, a közlekedést, az egészségügyet és az energetikai infrastruktúrát. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki" - mondta.

Hozzátette: a Dunamenti Regionális Vízmű szolgáltatási területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Szadán, Erdőkertesen, Solymáron, Ürömön, Pomázon, valamint a gödöllői és a nyugat-nógrádi térségben több helyen kritikus a helyzet. Ezen kívül Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon vízhiány alakult ki. Ez összesen 6797 embert érint. Maszadán a hálózat túlterhelése miatt elfogyott a vezetékes ivóvíz.

Kiemelte: a Nemzeti Vízművek Zrt., a katasztrófavédelem és a honvédség azonnal megkezdte a beavatkozást. A helyszínen már hat vízszállító jármű dolgozik, és további honvédségi tartálykocsik vannak úton, hogy a lakosság vízellátását biztosítsák.

A miniszterelnök kitért arra, hogy a vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek, a hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti - folytatta -, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget.

Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány, ezért a következő két napra "nagyon világos és határozott kérése" van mindenki felé.

Magyar Péter azt kérte, csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást. Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható.

"Most az a feladatunk, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, az idősotthonoknak, a kritikus intézményeknek és a tűzoltásra" - hívta fel a figyelmet.

A következő két napban minden el nem pazarolt liter víz számít. Minden egyes ember döntése számít. Ha most fegyelmezettek vagyunk, ha odafigyelünk egymásra, és ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg tudjuk védeni az alapellátást - emelte ki.

Magyar Péter a videóban megköszönte a tűzoltóknak, a mentőknek, a rendőröknek, a katonáknak, a vízügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, az önkormányzati dolgozóknak és az önkénteseknek a rengeteg elvégzett munkát.

"Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk a vízre. Fogjunk össze. Köszönöm" - zárta felhívását a kormányfő.

A miniszterelnök kitért arra, hogy a vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek, a hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta.

Ez azt jelenti - folytatta -, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget.

Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány, ezért a következő két napra "nagyon világos és határozott kérése" van mindenki felé.

Magyar Péter azt kérte, csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást. Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható.

"Most az a feladatunk, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, az idősotthonoknak, a kritikus intézményeknek és a tűzoltásra" - hívta fel a figyelmet.

A következő két napban minden el nem pazarolt liter víz számít. Minden egyes ember döntése számít. Ha most fegyelmezettek vagyunk, ha odafigyelünk egymásra, és ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg tudjuk védeni az alapellátást - emelte ki.

Magyar Péter a videóban megköszönte a tűzoltóknak, a mentőknek, a rendőröknek, a katonáknak, a vízügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, az önkormányzati dolgozóknak és az önkénteseknek a rengeteg elvégzett munkát.

"Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk a vízre. Fogjunk össze. Köszönöm" - zárta felhívását a kormányfő.