Megszüntették az egyik fideszes gyanúsított előzetes letartóztatását a pártokon átívelő kétmilliárd forintos korrupciós botrányban

korrupció;ügyészség;előzetes letartóztatás;

2026-06-30 15:25:00 CEST

Öt másik gyanúsított továbbra is rács mögött marad.

Hamarosan egy hónapja lesz annak, hogy június 4-én 30 napra elrendelték hat politikus letartóztatását egy pártokon átívelő korrupciós botrányban: rács mögé került Őrsi Gergely jelenlegi, volt MSZP-s II. kerületi polgármester, Láng Zsolt volt fideszes II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt egykori MSZP-s parlamenti képviselő, illetve pártigazgató, Puskás Péter fideszes óbudai képviselő, helyi frakcióvezető, Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselő, valamint a szintén momentumos Matisz Károly korábbi pártigazgató is. Mivel a 30 nap hamarosan lejár, a Magyar Hang megkérdezte, mi a helyzet a letartóztatásokkal most.

A lap afelől érdeklődött a Központi Nyomozó Főügyészségnél, indítványozzák-e a kényszerintézkedés meghosszabbítását a felsorolt személyeknél vagy sem. Azt a választ kapta, hogy a megnevezett személyek közül öt gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a vádhatóság, azonban a fideszes Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, mivel a letartóztatása elrendelésének különös okai az ügyészség szerint időközben megszűntek.

Az ügyészségi gyanú lényege, hogy egy vállalkozó éveken keresztül több mint 2 milliárd forintot fizetett ki fideszes és ellenzéki képviselőknek, hogy a cégei szerződéshez juthassanak, és minél jobb feltételekkel meg is tarthassák azokat. Az érintettek ciklusokon átívelően kenőpénzt fogadtak el 70-30 százalékos leosztásban. A gyanú szerint a vállalkozó kezdetben a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő korábban letartóztatott önkormányzati képviselővel.

Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás Péter és Czeglédy Gergő a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselőnek (...) e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből. Az ügyészség szerint a vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb a fideszes Láng Zsoltot, majd az őt váltó baloldali Őrsi Gergely polgármestert is rendszeresen lefizette, miként Gór Csaba fideszes választókerületi elnököt is megvesztegette. Molnár Zsolt egykori MSZP-s országgyűlési képviselőnek szintén folyamatosan kenőpénzt fizetett önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért cserébe.