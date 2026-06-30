Szerdán Semmelweis-nap, zárva lesznek a patikák és az orvosi rendelők

egészségügy;egészségügyi ellátás;munkaszüneti nap;Semmelweis-nap;egészségügyi dolgozók;Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ;

2026-06-30 14:15:00 CEST

Július elseje munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak, a folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást.

Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak július elsején szerdán, a magyar egészségügy napján, Semmelweis-napon.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint szerdán zárva lesznek a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGYK nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS-szűrése és -tanácsadása is.

A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást – írták. Felhívták a figyelmet, hogy szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre, vagy akár megyére keresve az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban elérhető. A nyitva tartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is – jelezték.

Kiemelték: a háziorvosi rendelők és a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget. A háziorvosi rendelők bejáratánál fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. A gyógyszertárak esetében a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát kell közzétenni.

A munkaszüneti napon mérgezés vagy annak gyanúja esetén a nap 24 órájában díjmentesen hívható az NNGYK Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata a 06/80-20-11-99-es telefonszámon, ahol a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást. Ezen kívül egészségügyi kérdésekben szintén 0-24 órában tájékozódhat mindenki a 1812-es zöld számon hívható az Egészségvonalon – tették hozzá.