egészségügy;Orbán-kormány;jelentés;egészségügyi ellátás;kórházak;egészségügyi dolgozók;Direkt36;Takács Péter;

A lift nem üzemel, a csempe omlik – szembejött a valóság Orbán Viktorral, amikor a koronavírus-járvány idején kórházi körutakat tett

Kiadták az Orbán-kormány által titkosított 2015-ös lesújtó jelentést a kórházak állapotáról

A Direkt36 rendelkezésére bocsátott 180 oldalas dokumentum szerint egyetlen kórház sem felelt meg maradéktalanul a biztonságos gyógyítás feltételeit rögzítő jogszabálynak. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek, a szakorvosi és szakdolgozói létszám a szakmák több mint felénél nem érte el a működéshez szükséges minimumot.

Az Orbán-kormánynak legalább tíz éve papírja volt arról, hogy egyetlen magyar kórház sem felelt meg maradéktalanul a jogszabályban előírt működési feltételeknek – derül ki a Direkt36 birtokába jutott erről szóló 2015-ös jelentésből, amelyet titkosítottak.

Miközben a magyar kórházak régóta súlyos pénz- és emberhiánnyal küzdenek, az ellátás színvonala pedig egyre romlik, az elmúlt években az Orbán-kormány tisztviselői igyekeztek jó színben feltüntetni a magyar egészségügyet. Valójában azonban a kormányban is tisztában voltak a lesújtó helyzettel: 

még tíz évvel ezelőtt készült egy vizsgálat, amely megállapította, hogy a kórházak túlnyomó többsége már akkor sem teljesítette a biztonságos betegellátáshoz szükséges feltételeket.

A vizsgálatról szóló jelentést titkosították arra hivatkozva, hogy azok „döntés előkészítésére” szolgáltak, és az elmúlt években többszöri kérésre sem akarták kiadni, a választások után azonban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNGYK) a tényfeltáró portál rendelkezésére bocsátotta az anyagot.

A vizsgálatot a mai NNGYK elődje, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) folytatta le még 2015-ben. 100 fekvőbeteg ellátást nyújtó kórház több mint 1700 osztályánál nézték meg, hogy mennyire felelnek meg a jogszabálynak, amely az ellátás minimumfeltételeit rögzíti. Ide tartozik az eszközpark és a kórházi infrastruktúra, de az is, hogy minimum hány egészségügyi dolgozóra van szükség.

„Nincs ma Magyarországon olyan aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltató, aki az általa működtetett valamennyi szakmában mind a közegészségügyi előírásokat, mind a tárgyi és személyi minimumfeltételeket biztosítani tudja"

– olvasható a 2015-ös országos felmérést összefoglaló dokumentumban.

Vagyis a vizsgálat szerint egyetlen kórház sem felelt meg teljesen a biztonságos gyógyítás feltételeit rögzítő jogszabálynak. A Direkt36 által megszerzett 180 oldalas vizsgálati jelentés rendszerszintű problémákra világított rá a kórházi ellátásban:

  • A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek.

  • A szakmák 80 százalékában nem teljesültek az orvosok létszámára vonatkozó feltételek. Voltak olyan szakmák, ahol az előírt orvoslétszám több mint 70 százaléka hiányzott.

  • Voltak teljes megyék, ahol bizonyos szakmák egyáltalán nem voltak elérhetők, nem volt például egyetlen gyermek kardiológus sem, míg máshol úgy működött az ügyelet az intenzív osztályon, hogy a szakorvos nem is tartózkodott ott folyamatosan.

  • Az orvosokénál némileg kisebb volt a hiány szakdolgozókból, országosan a 10 százalékuk hiányzott az előírt létszámhoz képest, ennek közel harmada a sürgősségi ellátásból.

  • A kórházak felénél az alapvető tárgyi feltételek sem teljesültek: hiányzott például defibrillátor, lélegeztetőgép, újraélesztési eszközök, vagy éppen életmentő gyógyszerek.

Egy, az akkori egészségügyi kormányzatban dolgozó forrás szerint a felmérés eljutott a döntéshozókhoz, de a vizsgálat lesújtó megállapításait nem vették komolyan, mivel túlzónak tartották a még 2003-ban rögzített minimumfeltételeket. A portálnak nyilatkozó egészségügyi szakértők szerint ugyanakkor betartható és a betegek biztonságát szolgáló feltételekről van szó.

„2015-ben még nem tudtuk talpra állítani a magyar egészségügyet. Ez egy óriási feladat volt…Persze nem lettünk készen” – fogalmazott a Direkt36-nak a tíz évvel ezelőtti vizsgálat eredményével kapcsolatban Takács Péter. A korábbi egészségügyi államtitkár egyébként tavaly még a Fidesz-közeli Indexnek azt nyilatkozta: „Jobb állapotban van a magyar egészségügy, mint amit a közbeszédben vagy a balliberális sajtóban megjelentek alapján feltételeznek róla. Ez a meggyőződésem, és ezt mutatják a tények is.”

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a kórházakat fenntartó Országos Kórházi Főigazgatóság és az Egészségügyi Minisztérium nem válaszolt a portál megkeresésére.

Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb - szögezte le a volt miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.