Díszpolgári címet adnának Komlón Hoppál Péternek, kitört a felháborodás

Fidesz;Komló;díszpolgári cím;Hoppál Péter;

2026-06-30 17:07:00 CEST

Az érintett azt mondta, sokat dolgozott a 2010-ig szerinte lepusztult, kifosztott, csőd szélén álló város mai állapotáért.

Hoppál Péternek adományozna díszpolgári címet Komló fideszes többségű képviselő-testülete - írja a 24.

A júniusi ülésen elfogadott határozat indoklása szerint a város legmagasabb elismerését azért kapná meg a parlamentből 17 év után kiesett volt fideszes képviselő, mert országgyűlési képviselőként és kulturális államtitkárként jelentős támogatással segítette Komlót a kultúra, a beruházások és a fejlesztések területén.

A térség kormánypárti képviselője értetlenséggel és megdöbbenéssel fogadta, hogy a Fidesz vezette komlói városvezetés Hoppál Pétert tartja a legméltóbbnak a címre. Kovács Áron szerint Komló az elmúlt 16 évben lehetőségeket, fiatalokat és lendületet veszített, a díszpolgári címnek pedig össze kellene kötnie a város lakóit. Felidézte, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium 2023. augusztus 1-től tíz vasúti mellékvonalat záratott be, köztük a Dombóvár-Komló-vonalat is.

A tiszás politikus úgy véli, a városvezetés a kitüntetéssel azt üzeni, hogy minden rendben volt az elmúlt 16 évben, és nincs szükség változásra.

Hoppál Péter a 24.hu kérdésére azt válaszolta, hogy a díszpolgári címről nincs hivatalos információja, már nem közszereplő és nem pártpolitikus, a közösségi médiás posztokat pedig nem kommentálja. Hozzátette: megválasztott képviselőként és kulturális kormányzati szereplőként sokat dolgozott a 2010-ig szerinte lepusztult, kifosztott, csőd szélén álló Komló mai állapotáért.

A lap Polics József fideszes polgármestert is megkereste, a polgármesteri titkárság azonban azt közölte, hogy a város első embere szabadságon van, így választ a jövő hétre ígértek. A képviselő-testületi határozat szerint Hoppál Péternek a szeptemberi Komlói Bányásznapokon adhatja át a díszpolgári címet a polgármester.