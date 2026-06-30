Fidesz: Vitézy Dávidnak ideje lenne elnézést kérnie Lázár Jánostól

Fidesz;MÁV;Lázár János;hőség;Vitézy Dávid;vonatközlekedés;Havasi Bertalan;

2026-06-30 12:27:00 CEST

Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója szerint a közlekedési és beruházási miniszter minden nyáron sportot űzött elődje kritizálásából, most viszont „szánalmasan mentegetőzik” a közlekedési zavarok, a vasúti fennakadások és a hőség okozta nehézségek miatt.

„A nagy meleg nemcsak a vonatokat, de a közlekedési minisztert is megviseli” – írta Vitézy Dávidnak címezve a Fidesz kedden a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki párt szerint Vitézy Dávid, „aki minden nyáron sportot űzött a nemzeti kormány közlekedési minisztere, Lázár János kritizálásából, most szánalmasan mentegetőzik” a közlekedési zavarok, a vasúti fennakadások és a hőség okozta nehézségek miatt.

„Most megtanulhatja, hogy extrém körülmények között a közlekedés fenntartása mindenkitől hősies erőfeszítést igényel. Ideje lenne elnézést kérnie Lázár Jánostól” – üzente a tárcavezetőnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Vitézy Dávid előzőleg hétfő este tett közzé egy videót, amelyben arról beszélt, hogy a rendkívüli hőség miatt vannak késések és sebességkorlátozások, de a vasutasok, buszvezetők, jegyvizsgálók és minden alkalmazott erőn felül dolgozik azért, hogy a közösségi közlekedés biztonságosan működjön. „Ez ilyenkor teljesen természetes, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, és 120 helyett 100-zal, 80 helyett 60-nal lehet különböző pályákon közlekedni” – magyarázta a közlekedési és beruházási miniszter.

Hozzátette: ezek késéseket okoznak, de jelenleg a vasúti közlekedés mennyiségileg elvárt teljesítményszinten működik. Kitért arra is, hogy nagyon sok járműben a klímák nem bírják ezt az időjárást – például azokban a 40-50 éves intercity kocsikban, amelyeket már réges-rég le kellett volna cserélni, de az elmúlt években semmi nem történt ennek érdekében. Most az uniós pénzek hazahozatalával indítják el ezt a sok évig tartó folyamatot – jelezte.