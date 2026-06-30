Több fültanú szerint Hajdu János éppen Orbán Viktorral beszélt, amikor a TEK rajtaütött az ukrán pénzszállítókon

Orbán Viktor;Terrorelhárítási Központ;Hajdu János;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-06-30 18:09:00 CEST

Már vizsgálják a korábbi főigazgató telefonjának tartalmát.

Hajdu János az ukrán pénzszállítók elfogásakor telefonon egyeztetett Orbán Viktorral - írja a 444 több, egymástól független forrásra hivatkozva.

A lap két forrása szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi vezetője és a volt miniszterelnök közötti beszélgetéseknek több jelenlévő is fültanúja volt, és erről tanúvallomást is tettek a Fővárosi Nyomozó Ügyészség jogellenes fogva tartás miatt indult eljárásában. A lap kérdéseket küldött a Fidesz sajtófőnökének, de választ a cikk megjelenéséig nem kaptak. Panyi Szabolcs június 29-én a blogján a nyomozás részleteit ismerő forrásokra hivatkozva arról írt: Hajdu János közvetlen utasításokat adott, a terepen is jelen volt, és a helyszínen lévők úgy vélték, közben a politikai felső vezetéssel telefonált, egyeztett és onnan kapott instrukciókat. A Telex nem sokkal a 444 cikkének megjelenése előtt arról számolt be, hogy értesüléseik szerint a nyomozásban Hajdu János mobiltelefonjának tartalmát is vizsgálják.

Hajdu János és Orbán Viktor az akció napjának reggelén személyesen is találkozott: Orbán Viktor részt vett a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén a szervezet Zách utcai központjában. A lap egy korábbi cikkében két, az akcióban részt vevő NAV-os vezető tanúvallomását is feldolgozta. Egyikük, akit Kovácsnak neveztek, arról beszélt, hogy aznap reggel 8 órára egyeztetést terveztek a TEK épületében az ügyben érintett hatósági szereplőkkel, de a megbeszélés csúszott. Kovács a TEK-nél látott autók alapján arra következtetett, hogy magas beosztású állami vezetők jártak ott, de azt mondta, nem tudja, volt-e ennek köze az ügyükhöz, és a maga részéről biztos benne, hogy nem.

A nyomozó ügyészség június 29-én hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanújával hallgatta ki Hajdu Jánost. A TEK volt főigazgatója panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett, és szabadlábon védekezhet. Időközben Orbán Viktor pártelnök a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki.