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Havasi Bertalan szerint Orbán Viktor törvényesen járt el az aranykonvoj ügyében

A kommunikációs igazgató szerint az ügyben folyó nyomozást Magyar Péter akadályozza.

Orbán Viktor törvényesen, az Alaptörvényre tett esküje szerint végezte a munkáját az aranykonvojügyben is - ezt válaszolta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Hang kérdéseire.

A lap azzal a kérdéssel kereste meg Havasi Bertalant, hogy megtudja, miről egyeztetett a volt miniszterelnök június 1-jén az ügy több érintettjével. 

A közlés szerint aznap a Fidesz frissen létrehozott biztonságpolitikai műhelyének munkaülését tartották, a kérdésben szereplő résztvevőkkel is. A munkacsoportot Vidoven Árpád vezeti, amiről a párt korábban már tájékoztatást adott.

A kommunikációs igazgató azt közölte, hogy Orbán Viktor kormányfőként törvényesen járt el. A lap kérdezte azt is, Havasi Bertalan szerint miért járna Hajdu Jánosnak kitüntetés a történtekért. Havasi Bertalan válasza szerint a pénzmosás egyszerű gyanújára kell gondolni, amely miatt - hivatalos ügyészségi nyilatkozatok alapján - nyomozás folyik. Hozzátette: ezt szerinte Magyar Péter „alkotmányellenes erőszakoskodásával, zsarolásával, követelőzéseivel” folyamatosan zavarja és akadályozza.

Az ügy előzménye, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu Jánost az aranykonvojügyben, a TEK volt főigazgatója pedig vallomást tett. A gyanú olyan hivatalos személyre vonatkozó bűncselekményt érint, amelynél kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, ha valakit az eljárás során jogellenesen fosztanak meg személyi szabadságától; a sanyargatás esetleges tényállása súlyosbító körülménynek számít.

Meglehetősen forróra sikeredett a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) legújabb attrakciójának, a „Városi oázisnak” a megnyitója, holott kívülre már rég felszerelték az árnyékolókat és a hűtés is ment rendesen. – Még mindig jobb idebent, mint odakint – replikázott Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője, aminek nehéz lett volna ellentmondani.