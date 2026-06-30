Átvizsgálhatják Hajdu János telefonját, kiderülhet, hogy valóban Orbán Viktor irányította-e az ukrán pénzszállítók elleni akciót

telefon;vizsgálat;Terrorelhárítási Központ;Hajdu János;ukrán pénzszállítók;

2026-06-30 16:52:00 CEST

A NAV, a TEK és az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai is Hajdu János ellen vallhattak.

Hajdu János mobiltelefonjának tartalmát is vizsgálják az ukrán aranykonvoj néven elhíresült ügy miatt indított nyomozásban, amelyben jelenleg a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt vezetője, Orbán Viktor korábbi főtestőre az egyetlen gyanúsított - értesült a Telex.

A lap szerint az ügyészek azért kérték el Hajdu János telefonját, mert a tanúvallomások alapján felmerült, hogy azokban az órákban, amikor az ukránokat a TEK épületében fogva tartották, a TEK vezetője többször is Orbán Viktorral beszélt telefonon. A Telex forrásai szerint a volt miniszterelnök nem tartózkodott a TEK objektumában a pénzszállítók odahurcolásakor és kihallgatásakor, bár aznap reggel valóban járt az épületben.

Hajdu Jánost a lap szerint azután gyanúsította meg az ügyészség, hogy többen, köztük a NAV, a TEK és az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai is vallomást tettek. Az ügyészek jórészt ezen vallomások alapján a TEK volt főigazgatóját tartják felelősnek azért, hogy az ukrán pénzszállítók feltartóztatása után a TEK jogszerűtlenül járt el velük szemben. Hiszen miközben tanúként hallgatták meg őket, mégis végig bilincs volt rajtuk, a fejükre pedig csuklyát húztak.

Mint azt előzőleg a Népszava is megírta, Hajdu Jánost hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A korábban Orbán Viktor főtestőreként és a Fidesz biztonsági igazgatójaként is tevékenykedő volt TEK-főigazgató panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. Szabadlábon védekezhet.

Orbán Viktor a gyanúsítás hírére reagálva példaképnek nevezte Hajdu Jánost és ukránozni kezdett, majd ismét kinevezte a Fidesz biztonsági igazgatójává. Egy, az aranykonvoj ügyről szóló, június 9-én, Budapesten kelt belső ügyészségi dokumentum szerint egyébként a volt miniszterelnök gyanúsítottként történő kihallgatása is indokolt.