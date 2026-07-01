Azbesztet talált a Greenpeace több bécsi utca aszfaltjában

Ausztria;Bécs;aszfalt;azbeszt;

2026-07-01 11:22:00 CEST

Ugyanabból a térségből származhatnak, ahonnan Magyarországra is jutott azbeszttartalmú kőzúzalék.

Több bécsi utca aszfaltjában is azbeszttartalmú köveket talált a Greenpeace - derül ki az ORF beszámolójából.

Emellett az osztrák főváros környékén található utakban is találtak ilyen eredetű anyagot. A szervezet szerint nyolc bécsi utca érintett: a fehér, rostos köveket egyebek mellett a Rosenhügelstraßén és a Triester Straßén találták meg. Utóbbi helyszín szigorúan véve már Alsó-Ausztriában van, közvetlenül a tartományhatárnál. A Greenpeace osztrák oknyomozó csapatának szóvivője, Stefan Stadler azt mondta, mindkét útszakaszon nagy a forgalom, és a helyszíni szemlén azt látták, hogy az azbesztkövek már erősen lekoptak, ezért az áthaladó járművek potenciálisan azbesztszálakat szabadíthatnak fel.

A Greenpeace szerint Wien-Liesing lakóövezeti mellékutcái közül a Wernergasse, a Bertegasse, a Wastlgasse, a Stieglergasse, az Anton-Freunschlag-Gasse és a Reibergasse is érintett. A szervezet négyzetméterenként 200-500 azbesztkövet számolt, ami egy-öt százalékos azbeszttartalmat jelenthet. Ez nagyjából megfelel annak a problémás csemperagasztónak az azbeszttartalmának, amelyet az 1980-as években használtak. A szóvivő azt mondta, attól tartanak, hogy az azbesztszennyezés nagyon magas. „Úgy gondoljuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa abból, amit most találtunk” - fogalmazott, hozzáfűzve: Bécs többi részén is használtak ilyen típusú aszfaltot. A Rosenhügelstraßéról és a Stieglergasséról származó gyanús köveket laborban is megvizsgálták. Az elemzés szinte tiszta, erősen rákkeltő amfibolazbesztet mutatott ki. Stadler azt mondta, ez „nagyon veszélyes azbesztszálfajta”: még veszélyesebb, mint az 1980-as években beépített azbesztfajták.

A szervezet azt valószínűsíti, hogy az azbesztkövek a burgenlandi, időközben bezárt azbesztkőbányákból származó zúzott kővel kerülhettek az aszfaltba. A Greenpeace gyors beavatkozást sürget: a forgalmas utakat szerintük minél előbb fel kellene újítani, vagy új réteggel kellene lefedni, a mellékutcákban pedig az építési munkáknál védelmi intézkedésekre lenne szükség.

A bécsi utakért felelős hivatal az osztrák közmédia érdeklődésére azt közölte, komolyan veszi és gondosan ellenőrzi a Greenpeace jelzéseit. Jelezték: akkreditált vizsgálóintézetnél széles körű laborvizsgálatokat rendeltek el, hogy szakmailag felmérjék a veszély lehetőségét és az esetleges szennyezést.

A burgenlandi esetek után Bécsben már néhány hete új eljárást vezettek be az útépítési projekteknél. Mielőtt felbontanának egy utat, az útburkolat szerkezetét azbeszt szempontjából is megvizsgálják, az érintett aszfaltkeverék-gyártókat pedig egy kerekasztalnál tájékoztatták.