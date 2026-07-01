Többfelé már lecsapott a vihar, kidőlt fák és megrongálódott épületek miatt riasztják a tűzoltókat

Délutánra Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar – közölte szerdán, kora este a katasztrófavédelem.
Az erős szél és a zivatar Mosonmagyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat, a 7-es, 84, 85 és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések.
A közlemény szerint
Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak le fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le,
Szombathelyen a pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot,
Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádogépületet sodort el a szél,
míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve a Nagykanizsa-Zalakomár közötti területen szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt.
Az Időkép azt írja, a viharokkal érintett tájakon jelentősen visszaesett a hőmérséklet, nem egy helyen 20 fok alatti értékeket mutattak a hőmérők szerda délután. Egyes mérőállomosokon ugyanakkor még mindig 37–38 fokos hőség tombolt, ami azt jelenti, hogy
20 fokos hőmérsékleti kontraszt alakult ki a zivataroknak köszönhetően.
Nagykanizsára is heves szélrohamokkal, jégesővel csapott le a vihar:
Kora délután a HungaroMet arra hívta fel a figyelmet, hogy az esti, késő esti órákban hidegfront éri el hazánkat, de már előtte labilissá válhat a légkör, így fokozatosan növekszik a zivatarok kialakulási esélye. Ezeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetik, és a nap folyamán narancs riasztás is érvénybe léphet.Zivatar és felhőszakadás vet véget a hőségnek, narancs riasztás is érvénybe léphet