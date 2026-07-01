Zivatar és felhőszakadás vet véget a hőségnek, narancs riasztás is érvénybe léphet

Az esti, késő esti órákban hidegfront éri el hazánkat, de már előtte labilissá válhat a légkör, így fokozatosan növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye – írja a HungaroMet.
Az előrejelzés szerint szerdán egyre többfelé – legnagyobb eséllyel este – képződhetnek zivatarok, melyeket általában felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. Intenzívebb zivatar is előfordulhat.
Ennek függvényében a nap folyamán narancs riasztás is érvénybe léphet. Jelenleg az egész országban elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben a várható zivatarok és felhőszakadások miatt.Estig kell már csak kibírni, érkezik a hidegfront
Eközben az ország döntő részén még 27 fok felett, az Alföld középső és déli tájain 29 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet. Emiatt országszerte figyelmeztetés (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna,Vas, Veszprém és Zala másodfokú, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok harmadfokú) van érvényben.
A csúcshőmérséklet szerdán 32 és 38 fok között alakul, késő estére 20 és 29 fok közé hűl le a levegő.„Hőségre legjobb a cipőbe szórt hintőpor!”Tombol a kánikula, csúcson minden szinten a védekezés