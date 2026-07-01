Zivatar és felhőszakadás vet véget a hőségnek, narancs riasztás is érvénybe léphet

hőség;felhőszakadás;zivatar;hidegfront;

2026-07-01 15:54:00 CEST

Jégesőre és viharos szélre is készülni kell.

Az esti, késő esti órákban hidegfront éri el hazánkat, de már előtte labilissá válhat a légkör, így fokozatosan növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint szerdán egyre többfelé – legnagyobb eséllyel este – képződhetnek zivatarok, melyeket általában felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. Intenzívebb zivatar is előfordulhat.

Ennek függvényében a nap folyamán narancs riasztás is érvénybe léphet. Jelenleg az egész országban elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben a várható zivatarok és felhőszakadások miatt.

Eközben az ország döntő részén még 27 fok felett, az Alföld középső és déli tájain 29 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet. Emiatt országszerte figyelmeztetés (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna,Vas, Veszprém és Zala másodfokú, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok harmadfokú) van érvényben.

A csúcshőmérséklet szerdán 32 és 38 fok között alakul, késő estére 20 és 29 fok közé hűl le a levegő.