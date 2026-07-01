Több mint kétmilliárd forint ment el Szijjártó Péter magánrepüléseire 2025-ben

közpénz;Szijjártó Péter;Velkey György;magánrepülő;

2026-07-01 18:38:00 CEST

A volt külügyminiszter és delegációja 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz.

Mintegy 2 036 759 693 forintba kerültek Szijjártó Péter luxus magánrepülései csak tavaly a magyar adófizetőknek – közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

Velkey György László bejegyzésében felidézte: a minisztérium átvilágítása közben jutott a tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja csak tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet a hivatali utakhoz:

2025.01.27-01.29. – Brüsszel-London-Abu-Dzabi – 98 981 657 forint;

2025.02.04-02.06. – Budapest-New York (Teterboro)-Prága – 122 754 879 forint;

2025.02.17-02.20. – Budapest-New York (Teterboro), Washington-Budapest – 245 906 547 forint;

2025.02.13. – Budapest-Belgrád-Budapest – 37 525 538 forint;

2025.02.25. – Budapest-Genf-Budapest – 27 727 329 forint;

2025.03.03-03.05. – Budapest-Washington-Budapest – 121 426 125 forint;

2025.03.06. – Budapest-Pozsony-Budapest – 18 059 755 forint;

2025.03.17-03.19. – Brüsszel-Újdelhi-Hanoi-Budapest – 160 575 282 forint;

2025.06.04-06.06. – Budapest-Mexikóváros-San Salvador-Genf-Budapest – 202 039 586 forint;

2025.07.23-07.24. – Budapest-New York-Párizs-Budapest – 150 677 303 forint;

2025.09.12. – Budapest-München-Vaduz-Budapest – 53 468 458 forint;

2025.09.16-09.18. – Budapest-Tokió-Oszaka-Budapest – 196 531 753 forint;

2025.09.21-09.26. – Budapest-New York-Budapest – 160 024 129 forint;

2025.09.28-09.29. – Budapest-Dar es-Salaam-Budapest – 134 620 664 forint;

2025.10.21-10.23. – Budapest-(Luxemburg)-Washington-Budapest – 125 799 353 forint;

2025.11.12-11.14. – Budapest-Malé-Bejrút-Budapest – 32 320 711 forint;

2025.11.27. – Budapest-Banja Luka-Budapest – 11 951 037 forint;

2025.12.16-12.18. – Budapest-New York-Budapest – 134 932 591 forint;

2025.12.08. – Budapest-Isztambul – 1 436 996 forint rendelkezésre állás díj.

„Tehát még egyszer: a bukott kormány csak tavaly több mint kétmilliárd forintot vett ki a magyar adófizetők zsebéből azért, hogy az oroszbarát külügyminiszterük luxus magángéppel repkedhessen a világban. Akár csak egészen a kétórás vonatútra lévő Pozsonyig. Abszolút pénzszórás! És ezek csak a különgépek bérlési összegei, ehhez még hozzájönnek a szállás és egyéb kiadások. És hogy ki engedélyezte Szijjártó Péternek, hogy magánrepülőgépet béreljenek neki az utakra? Hát maga Szijjártó Péter! Mert a saját rendeleteikkel ezt lehetővé tették neki. Láthatóan magával egészen megengedő volt az egykori külügyminiszter” – állapította meg a külügyi államtitkár a posztjában.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Velkey György László bejegyzésére úgy reagált: „Szijjártó Péter mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere és egyben külgazdasági miniszter is volt, aki munkájával rengeteg előnyt, hasznot, befektetést intézett el Magyarország számára. Munkája költségeinek összege az európai sztenderdeknek megfelelő.”