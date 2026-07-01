Harry Kane volt a nyerőember

Anglia;labdarúgás;Kongói Demokratikus Köztársaság;futball-vb 2026;

2026-07-01 20:07:00 CEST

A Kongói Demokratikus Köztársaság 76 percig vezetett Anglia ellen, aztán a szigetországiak csapatkapitánya duplázott.

Rekkenő hőségben kezdődött Atlantában az Anglia – Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, a háromoroszlánosoknak azonban már a hetedik percben jött a „hidegzuhany”, a hosszún érkező Brian Cipengára senki sem figyelt, a spanyol másodosztályban pallérozódó támadó pedig 11 méterről a rövid alsó sarokba bombázott (0-1).

A folytatásban az angolok szétszórtan, frusztráltan futballoztak, csak az ivószünet után változott valamelyest a meccs képe. A 30. percben Jude Bellingham bólintott nyolc méterről, de a mértékadó Transfermarkt által csupán 400 ezer euróra taksált Lionel Mpasi hárítani tudott. A 35. minutumban a 31 éves kapus már verve volt, Aaron Wan-Bissaka - aki korábban az angol utánpótlás válogatottakban játszott - mentett a gólvonalról. A 43. percben nagyon kevésen múlott, hogy a csoportból való továbbjutással is történelmet író kongóiak megduplázzák előnyüket, Wissa közeli lövése a kapufán csattant. A kihagyott lehetőség kis híján megbosszulta magát, az ellentámadás végén Harry Kane terült el a tizenhatoson belül, azonban a játékvezető sípja néma maradt, noha a kapus elérte a lábát. A hatperces hosszabbításra maradt még két Mpasi-bravúr, jókor jött a szünet az afrikaiaknak.

A második játékrészben a kongóiak állták a sarat, Thomas Tuchel a 60. percben cserélte le két szélső támadóját, Noni Maduekét és Marcus Rashfordot. Az angolok által diktált iramot egyre kevésbé bíró afrikaiak a 76. percben már tehetetlennek bizonyultak, a nem sokkal korábban beállt Anthony Gordon beívelése után Kane talált be fejjel. A csapatkapitány néhány perccel később szenzációsan tört be a tizenhatoson belülre, majd a léc alá bombázott - ezzel beállította a 2-1-es végeredményt.

Angliára a nyolcaddöntőben a társházigazda, az eddig gólt sem kapó Mexikó vár, amely Ecuadort legyőzve lépett tovább. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A 2-0-ra végződő találkozó végjátékában az ecuadori Piero Hincapiét a játékvezető kiállította, amiért száját eltakarva kezdett vitatkozni Santiago Gimenezzel. A 24 éves bekk a paraguayi Miguel Almirón után a második játékos a vb-n, aki a közelmúltban bevezetett szabály miatt kapott piros lapot.