A Tisza-kormány javasolja, hogy hivatalosan nevezzék újra megyéknek a vármegyéket

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2026-07-02 14:23:00 CEST

Vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett kormánymegbízottak – közölte Magyar Péter miniszterelnök.

„A Tisza-kormány javaslata: vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormánymegbízottak” – írta Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délután a Facebook-oldalán, bejegyzésében részleteket azonban egyelőre nem közölt.

A megyék vármegyékre történő átnevezését parlament fideszes többsége az Alaptörvény 11. módosításával, 2022 nyarán szavazta meg. A kormánymegbízottakat pedig főispánokká keresztelték át, erről egy törvénycsomag részeként született döntés. A kormányváltás után, május végén az egyik kormányszóvivői sajtótájékoztatón kérdésre elhangzott, hogy a vármegyék átnevezése sima megyékre biztosan meg fog történni, konkrét időpontot azonban még nem osztottak meg, ahogy azt sem, milyen költségekkel járna a korábbi állapot visszaállítása.

Az Orbán-kormány mögött álló fideszes parlamenti kétharmad egy 2022-es feudalizálási rohamban a 14. alkotmánymódosításba írta bele, hogy Magyarország megyéit vármegyének kell nevezni a kormánymegbízottakat pedig főispánnak hívják. Magyarországon 1949-ig léteztek vármegyék a közigazgatásban.