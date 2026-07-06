A mai napon elindult a társadalmi egyeztetés a megye és kormánymegbízott elnevezésekről. A törvénytervezetet szombatig lehet véleményezni, a névváltozás nem érinti majd a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit.
A Magyar Közút tájékoztatása szerint a leszerelt megyenévtáblák már nincsenek meg, az újak gyártása pedig közel 50 millió forintba kerülhet.
Vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett kormánymegbízottak – közölte Magyar Péter miniszterelnök.
A kétfarkúak némileg sértődötten posztolták, hogy ők előbb jelentették be vármegyetagadásukat mint a tiszások.
Bár Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester végül megtarthatja a tisztségét, a szoros eredmény miatt még lehetnek izgalmak. A budapesti kerületek és a megyei jogú városok közül mindössze kilencben történt meg, hogy ellenzéki jelölt leváltotta a kormánypárti polgármestert vagy fordítva, azok, akik győztek, még több településen tudhatnak biztos többséget maguk mögött. Körkép.
Közpénz, szóval mindegy, nem igaz?
Hat hónap után is korainak tartja az Orbán-kormány, hogy elárulja, mennyibe került a megyék vármegyére nevezése – derült ki a Miniszterelnökség államtitkárának írásbeli válaszából, amelyet Mellár Tamásnak adott.
Jelentős különbségek mutatkoznak, amíg például Borsod 54 millió forintra, addig Komárom-Esztergom 1,9 millió forintra számíthat.
A miniszterelnök-helyettes Dombóváron országos üzenettel, állami milliárdok ígéretével jelezte mindenkinek, hogy szerinte merre lakik az Úristen.
Hangzatos nevet kaptak a megyék, de érdemi közigazgatási szerepet, hatáskört, keretet csak elvétve – derült ki lapunk körképéből. Van, ahol csak a fizetésekre elmegy a büdzsé harmada.
Utóbbi bevezetésére 8 milliárdot a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokból csoportosítanak át.
Összehangolt, nagy műgonddal előkészített hangulatjavító intézkedéssorozatnak tűnik az új, vonatra és távolsági buszra is érvényes fizetési mód bevezetése.
Fürjes Balázs szerint ez csak később lesz meghatározható.
Plusz még alighanem Jeszenszky Gézát is sikerült „kitörölniük” a történelemből.
Mondhatnánk, hogy ez gombócból is sok, de még ez is enyhe kifejezés lenne.
Vármegyék helyett a nevükben is megátalkodottan kitartanak a megyék mellett.
Porszem a gépezetben.
A Mediaworks a megyei újságok és hírportálok kiadójaként védjegyoltalmat kért a gránitszilárdságú Alaptörvény újbóli megváltoztatása után.
Már olvasható a múltat idéző közigazgatási rendet az élet szinte minden területén átvezető hivatalos jogszabálygyűjtemény is.
Molnár Róbert ebben nem akar társ lenni.
Jönnek a vármegyék és a főispánok. Eldőlt az is, hogy ugyanazon a napon rendezik az uniós és az önkormányzati választásokat.
A furcsa helyzetet azzal indokolta a fideszes építési és beruházási miniszter, hogy a megyék visszakeresztelése az Alaptörvényben szerepelt.
Az EP - és az önkormányzati választást pedig egy napon fogják megtartani.
A „gránitsziládságú” alaptörvényt immár tizenegyedszerre módosíthatják.
A kormánypárti képviselőnek mindenesetre ez a benyomása támadt.
Az önkormányzatokra alig 10 százalékkal több központi forrás jut, miközben a rezsiárak emelkedése négy-ötszörös.
Egyúttal megnyugtatott, nem tervezik kiépíteni a végvárságot.