Miközben a Tisza párt berobbant, a kétfarkúak a Hegyvidéken írtak egy kis történelmet, Zugló rendszert váltott, Győrben pedig csoda történt

Bár Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester végül megtarthatja a tisztségét, a szoros eredmény miatt még lehetnek izgalmak. A budapesti kerületek és a megyei jogú városok közül mindössze kilencben történt meg, hogy ellenzéki jelölt leváltotta a kormánypárti polgármestert vagy fordítva, azok, akik győztek, még több településen tudhatnak biztos többséget maguk mögött. Körkép.