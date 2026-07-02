Udvardy Panna idei szezonja Jászvásáron folytatódik

tenisz;Wimbledon;Udvardy Panna;

2026-07-02 20:10:00 CEST

Jelenlegi első számú női teniszezőnk, Udvardy Panna párosban is búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután partnerével, Isabelle Haverlaggal döntő szettben legyőzte őket Julija Starodubceva és Payton Stearns.

Remek szezont fut Udvardy Panna, ám a Grand Slam-tornákon valahogy mégsem jön neki ki a lépés. Áprlilisban, Bogotában döntőt játszott, májusban, Rabatban az elődöntőig jutott salakon, majd a Roland Garroson az első fordulóban búcsúzott az első fordulóban. Ezután hiába kezdte remekül a füves szezont - szeret is ezen a borításon játszani -, győzte le Jekatyerina Alexandrovát s-Hertogenboschban, majd játszott remekül Eastbourne-ben is, Wimbledonban sem jött ki jobban a lépés, mint Párizsban.

Az egyéni vereség után (másodszor már nem sikerült a bravúr, és kikapott a 19. helyen rangsorolt orosz teniszezőtől) párosban is az első fordulóban búcsúzott partnerével, a holland Isabelle Haverlaggal. Pedig kitűnő hangulatot varázsoltak a szurkolók, Udvardy családja és barátok is folyamatosan biztatták jelenlegi első számú női játékosunkat és Haverlagot, s láthatóan a két játékos is remek hangulatban volt a találkozó nagy részében. Talán a holland rutintalansága lehetett az oka - a balkezes páros specialista nem nagyon játszik Grand Slameken - aki a mérkőzés elején majd a döntő szettben is többször hibázott, a végjátékban úgy veszítették el adogatásukat, hogy szinte szórta a kettős hibákat. Így kifejezetten jól játék ellenére végül 6:4, 4:6, 6:4-re kikaptak a Julija Starodubceva, Payton Stearns kettőstől.

„Nagyon jól játszottunk, kicsit talán megszeppenve kezdtük a meccset, de utána belejöttünk, végig jól szerváltam és agresszív voltam ritörnökből is, ami tök jó volt. Ha a döntő szettben hozzuk a szervánkat, akkor meg lehetett volna a meccs, szerintem mi játszottunk jobban, jobban röptéztünk ,de hát ez van, így sikerült a vége” - mondta el Udvardy Panna, aki egyébként úgy érzi, összességében véve nem játszott rossz füves szezont, sajnálja, hogy ilyen rövid az idénynek ez a periódusa, ezután viszont visszamegy salakra a világranglista-69. teniszező.

Udvardy egyébként nem foglalkozik azzal, hogy jelenleg ő a legjobb magyar női játékos a világranglista alapján, abban bízik, hogyha továbbra is magára koncentrál, még előrébb tud lépni. Kiemelte: Bondár Anna is nagyon jól játszik, és örül neki, hogy tudják egymást motiválni.

A 27 éves játékos pályára lép majd a magyar csapatbajnokságon, de nem játssza végig, 11-én, szombaton már utazik a jászvásári ATP 250-es tornára, ahol tavaly negyeddöntős volt.