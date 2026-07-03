Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezérkara, ők vezethetik majd a tévés, a rádiós és az online részleget

Már megvan, hogy kik lesznek az MTVA jelenlegi konstrukciója helyett létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. szakmai vezetői, akiknek a hivatalos bejelentése a szerződéskötést követően, néhány napon belül várható – értesült több forrásból a 24.
A portál információ szerint a televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője felel majd, aki korábban a Magyar Nemzet, majd a Hír TV munkatársa volt. Bodacz csütörtök este az ATV Aktuál című műsorának végén jelentette be, hogy négy év után elhagyja a csatornát. Utolsó szereplése során a közmédia konkrét említése nélkül annyit mondott, olyan helyen folytatja a pályáját, ahol szintén nagyon fontos, hogy hazugságoktól, manipulációktól, lejáratásoktól és álhírektől mentesen dolgozzanak.Szombattól már nem hírhamisító Papp Dániel vezeti a közmédiát
A rádió irányítása Kerényi Györgyhöz kerülhet majd, aki 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában, akkor a Kossuth Rádió főszerkesztője volt. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, legutóbb a Szabad Európánál dolgozott. 2017-ben Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatója volt.
A lap úgy tudja, hogy az online részleg vezetésére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét, a 444 korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel, ő az utóbbi években fiatalok számára tartott újságírószakmai oktatást a Pelikán Projekt keretein belül.
Az Országgyűlés művelődési bizottsága csütörtökön választotta meg a közmédia átmeneti vezetését. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Horváth P. András ügyvéd lett, akinek elsődleges feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának levezénylése lesz. A végleges vezetőt pályázaton választják majd ki.A Tisza Horváth P. Andrást jelölte az MTVA átmeneti vezetőjének
Mint arról beszámoltunk, a közmédia átszervezését Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos, az RTL Magyarország korábbi digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettese bonyolítja. Június közepén azt nyilatkozta, hogy a cél nem a dolgozók elbocsátása, „annak viszont vállalnia kell a felelősséget és a következményeket, aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, a sajtóetika szabályainak áthágásában”.Grósz Judit: Aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, vállalnia kell a felelősségetKözpénzből a párt hangján, avagy a régi propaganda lebontása után azonnal ki kell építeni azt a rendszert, amely az új kormánytól is védi a közmédiát