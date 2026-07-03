Nem működik az oltóhabos tűzoltóberendezés, a kormányhivatal mindennemű munkavégzést leállított a Semcorpnál

Debrecen;felfüggesztés;tiltás;kormányhivatal;Tárkányi Zsolt;Semcorp;

2026-07-03 15:23:00 CEST

Debrecen egyik tiszás országgyűlési képviselője szerint a mérgező kínai üzemben mindennap többször, szúrópróbaszerűen ellenőrzik a tilalmat.

Pénteken érkezett a hír, hogy a kormányhivatal újabb döntése ezentúl minden munkavégzést, üzemeltetést, karbantartást vagy bármilyen más munkát felfüggesztett azonnali hatállyal Debrecenben, a kínai Semcorpnál – közölte Tárkányi Zsolt, a Tisza párt országgyűlési képviselője a Facebookon. Emlékeztetett, a szeparátorfóliagyár – az akkumulátorgyártáshoz szükséges – fóliagyárártásra vonatkozó tevékenységét a kormányhivatal a múlt héten felfüggesztette, ilyen jellegű munkavégzés ott már nem folyhat, de most már semmi.

Az újabb hatósági döntés oka, hogy nem volt működőképes oltóhabos tűzoltóberendezés a gyár területén – mondta Tárkányi Zsolt, hozzátéve, hogy éppen a berendezés működési zavara okozta azt a februári esetet, amelynek vizsgálata során bizonyosodott be, hogy milyen mérgezések történtek a talajvízben. A kormánypárti politikus arra kéri a debrecenieket, hogy bízzanak az illetékes kormányhivatal lépéseiben, mert a szakemberek végzik a dolgukat. – Hetente többször, szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy a gyár valóban leállt-e. Eddig mindent rendben találtak – mondta a parlamenti képviselő, aki szándéka szerint azon dolgozik, hogy egy gyár se szennyezhesse a környezetet.

Mindeközben a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) újabb vizsgálatot kérve a hatósághoz továbbította azokat az információkat, amelyeket a Semcorp egyik volt dolgozójától kaptak. Az illető, állítja, hogy két éve dolgozott a cégnél, amikor olyan berendezések tesztüzemét akarták elvégezni, amelyeknek még nem végezték el a honosítását.

Abban az épületeben pedig, ahol acetonnal dolgoznak, ezért különféle érzékelőket kell telepíteni, amelyek a veszélyes anyag légtérben lévő koncentrációját ellenőrzik, a cég helyi vezetői úgy döntöttek, hogy az előírt határértékek túlságosan alacsonyak és emiatt a gyártás folyamatos tiltás alatt állna, ezért rejtett csőhálózaton keresztül levegőt fúvattak az érzékelőkre, ezzel csökkentve a mért veszélyes anyagok koncentrációját. Azt is elmesélte, hogyan engedték a talajba a mérgező anyagokat, illetve, beszámolt az egyik csatornafedél alól feltörő gőzről, amelyhez még a kínai vezetőség sem mert menni 5 méternél közelebb.