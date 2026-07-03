Írország feladata lesz a kompromisszumok keresése, az egyik út Magyar Péteren keresztül vezet

Európai Unió;költségvetés;Ukrajna;Írország;EU-csatlakozás;kompromisszum;soros elnökség;Magyar Péter;

2026-07-03 16:56:00 CEST

A versenyképesség javítása, az európai értékek védelme és a biztonság a júliussal kezdődő ír soros elnökség fő prioritásai.

Az elnökség nyitányaként az Európai Bizottság a dél-írországi Cork városába látogatott, ahol az ír kormánnyal egyeztettek a következő féléves munkáról. Ursula von der Leyen bizottsági elnök mellett Micheál Martin kormányfő ismertette a terveket. Az ír politikus hivatalos titulusa nem miniszterelnök, hanem taoiseach, ami ír nyelven vezetőt jelent.

A tervek szerint a versenyképességet javító Egy Európa -Egy Piac csomagban szeretnének komoly előrelépést elérni a tagállamok, köztük a pénzügyi befektetések piacán készülnek uniós szintű szabályok lefektetésére és a piac egységesítésére.

Az ír soros elnökség kétségtelenül legfontosabb kérdése az EU 2028-2034 közötti költségvetése (MFF) lesz. A nagyságrendileg 2000 milliárd eurós MFF-nek a mérettel kapcsolatban is komoly viták vannak. A nettó befizetők- akiket korábban fukaroknak szoktak nevezni, ők maguk inkább a modernizáló elnevezést szeretik-, szerint ez az összeg túl nagy, Németország éppen most adott ultimátumot, hogy 400 millióval csökkentsék a keretet. Miközben a magukat kohézió barátainak nevező országok, ide tartozik Magyarország is, minél nagyobb mértékben megtartanák a szegényebb régiók támogatását biztosító kohéziós és agrárpénzeket.

A végső döntést év végéig szeretnék tető alá hozni, ehhez viszont a 27 tagállami vezetőnek egyhangúan kell jóváhagynia a költségvetést. Ha a decemberi EU-csúcson nem lesz megegyezés, akkor a programok felállítása miatt csúszhat az indulás a gyakorlatban,

ráadásul 2027-ben számos nagy uniós országban is választások lesznek. Senki nem szeretné, hogy a francia elnökválasztási kampány közepén kelljen döntést hozni,

amikor a közvéleménykutatásokat vezető szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés ígérete szerint Franciaország befizetéseit felére csökkentenék. Az ír kormányfő újságírói kérdésre egy tízes skálán hét-nyolcra tippelte, hogy mennyi esélye van az év végi alku elérésére.

Írország soros elnökként egy tisztességes közvetítőként kell működjön, a kompromisszum keresését fogják segíteni. Simon Harris ír pénzügyminiszter Dublinban nemzetközi újságírók előtt hangsúlyozta, egy költségvetésről szóló tárgyalás esetében sosem lehet mindenki mindennel elégedett, reméli, hogy minden fél fog tudni engedni. A szigetország esete sajátos: ma az egy főre jutó összegben ők a legnagyobb nettó befizetők, vagyis többet adnak bele a költségvetésbe, mint amennyi támogatást kapnak, de ez nem mindig volt így. Micheál Martin kormányfő emlékeztetett, hogy amikor országa 1973-ban csatlakozott a közösséghez, sokan úgy értékelték, az írek túl szegények, az egy főre vetített GDP-jük akkor a közösség átlagának fele volt. Saját tapasztalatukból tudják tehát a közösséghez tartozás és a támogatások hasznát.

Az EU bővítése is kiemelten fontos Írországnak. A Népszava kérdezte Micheál Martin kormányfőt, hogyan próbálja meggyőzni Magyarországot arról, hogy Ukrajna esetében engedjen, és még több csatlakozási tárgyalási fejezetet nyissanak meg a következő időszakban. Magyar Péter ugyanis múlt héten egyedül akadályozta, hogy újabb klasztereket nyissanak meg. Martin azt mondta, nehezen tudja elutasítani azt, aki megfelel a kritériumoknak, éppen a saját tapasztalatuk miatt.

Hangsúlyozta, hogy az új fejezetek megnyitása nem jelent azonnali tagságot.

Bár időnként felvetődnek opciók, hogy a teljes tagság helyett valamilyen alternatív formában valósuljon meg Ukrajna csatlakozása, nem ez a fő irány. Legutóbb Németország javasolt teljes tagság helyett társulást Ukrajnának, de ezt lényegében se Ukrajna se a tagállamok nem támogatták. Martin a Népszavának azt mondta, bár várhatóak ilyen alternatív megoldásokról szóló egyeztetések, és ezt Írország támogatni fogja, de nem szabad szem elől téveszteni a célt, ami az érdem alapú csatlakozást. Vagyis minden uniós szabályt át kell ültetni a nemzeti jogrendbe, csak akkor lehet csatlakozni. Reményeik szerint Ukrajnával és Moldovával el tudják kezdeni a tárgyalásokat az összes úgynevezett klasztert. Montenegró esetében a tervek alapján év végéig minden tárgyalási fejezetet lezárnának, a nyugat-balkáni ország akár 2028-ban az EU tagjává válhat. A taoiseach figyelmeztetett, a bővítés geopolitikai cél is, ha mi nem lépünk a szomszédságunkban, más fogja kitölteni a vákuumot.