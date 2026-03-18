Az Európai Unió nem hivatalosan az utolsó csatlakozási fejezeteket is megnyitotta Ukrajnával

Európai Unió;Orbán-kormány;Ukrajna;uniós csatlakozás;

2026-03-18 05:30:00 CET

Bizonyos folyamatokban addig is tudnak haladni, amíg az Orbán Viktor jelentette akadály el nem hárul.

Az Európai Bizottság informálisan fenntartja Ukrajna csatlakozási folyamatát és az erről szóló a tárgyalásokat, annak ellenére, hogy az Orbán-kormány a komplett kampánygépezetét az Ukrajna-ellenességre, és az ország EU-csatlakozásának akadályozására építette fel.

A Euronews felidézi, hogy Magyarország több mint egy éve blokkolja az uniós reformokkal összhangban lévő lépések végrehajtásához szükséges technikai előrelépést, emiatt Ukrajna tagjelölti státusza ellenére alig haladt előre a folyamatban. Ennek részleges áthidalása érdekében az Európai Bizottság közölte, hogy informális úton folytatják a technikai tárgyalásokat. Mindez azonban az Orbán-kormány jelentette strukturális akadályon nem fog változtatni.

„Egy olyan időszakban, amikor Európára keletről és nyugatról egyaránt nyomás nehezedik, nem engedhetjük meg magunknak az időveszteséget. És nem is vesztegetjük” - jelentette ki Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa, hozzátéve, informálisan már mind a hat klaszter nyitva van, így van egy lista a teljesítendő feltételekről. A klaszterek lefedik a belső reformok, a költségvetés és az igazságszolgáltatás kérdéseit is. Minden klaszter több fejezetből áll, az EU-csatlakozási tárgyalások összesen 35 különböző szakpolitikai fejezetet ölelnek fel.

Marta Kos szerint a lépés lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy a mostani politikai környezet ellenére folytassa az összes szükséges reformot az uniós normákhoz és előírásokhoz való igazodás érdekében.