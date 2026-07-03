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Az év végéig jár az állami támogatás az online kasszákra. A kereskedelem után a szolgáltató ágazatok egy részében is kötelező lesz 2017-től a közvetlen napi kapcsolat az adóhivatallal. Egymillió forintra is bírságolhatók az újonnan online pénztárgép használatára kötelezett tevékenységi körbe tartozók közül azok, akik januártól elmulasztják a bizonylat kiállítását, kivéve, ha nyugta helyett számlát állítanak ki, és valamennyi számláról havonta adatot szolgáltatnak.