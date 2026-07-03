Az egészségügyi magánszolgáltató, amelynek alapítója, felügyelőbizottsági elnöke Kóka János egykori SZDSZ-es miniszter, a bíróság szerint kifizette a tartozását.
Az új év nem csak új reményeket, hanem új árakat is hoz magával. A tavalyi száguldás lassul ugyan, de nem ér véget.
A folyamat jelenleg előkészítési fázisban tart, de Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint jobb lesz, a kémcsőnek kell utaznia, nem a betegnek.
A televíziózást előbb-utóbb Magyarországon is a streaming váltja fel. Hazánkban is több szolgáltató közül választhatunk. Hetente jelentkező sorozatunkban szempontokat kínálunk a döntéshez.
A cég egy tervezett karbantartás „nem várt fejleményével” magyarázta ezt.
Így szeretnék elérni, hogy valamennyi pénz befolyjon az államkasszába, mivel nem igazán adnak számlát az elvégzett munka után.
Helyreállították a Telenor szolgáltatását Győrben és környékén, minden érintett átjátszó állomás újra működik - közölte a mobilszolgáltató az MTI-vel kedden késő délután.
A Twitteren és a UPC Facebook-oldalán is panaszkodtak a szolgáltató ügyfelei: órák óta nincs internet. A panaszokból úgy tűnik, a probléma kiterjedt: Budapest sok kerülete mellett például Nagykanizsáról, Sopronból, Székesfehérvárról, Szombathelyről és Vácról is érkezett hibajelzés - írja a hvg.hu.
A tényleges régióbeli helyzetünket figyelmen kívül hagyva a gazdasági tárca biztatónak látja a magyar gazdaság kilátásait. Idén az uniós források mérsékelt felhasználása ellenére is 2 százalék feletti a GDP-re számítanak, a 4,1 százalékra felsrófolt 2017. évi növekedési várakozások alapjául pedig a fogyasztást, a piaci szolgáltatásokat és a mezőgazdaságot jelölték meg - az ipart kihagyták.
Az év végéig jár az állami támogatás az online kasszákra. A kereskedelem után a szolgáltató ágazatok egy részében is kötelező lesz 2017-től a közvetlen napi kapcsolat az adóhivatallal. Egymillió forintra is bírságolhatók az újonnan online pénztárgép használatára kötelezett tevékenységi körbe tartozók közül azok, akik januártól elmulasztják a bizonylat kiállítását, kivéve, ha nyugta helyett számlát állítanak ki, és valamennyi számláról havonta adatot szolgáltatnak.
Nagyravágyó iparosításba kezdene a kormány az Irinyi-terv alapján. A dokumentum ugyan még nem látott napvilágot, de Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a főbb elveket már megosztotta a nyilvánossággal. Szakemberek szerint viszont ez a terv is mára elfeledett elődei - például a vidékfejlesztést szolgáló Darányi Ignác Terv - sorsára juthat.
Ismét problémamentesen működik a Magyar Telekom valamennyi szolgáltatása, a társaság dél után nem sokkal elhárította a mobilhálózatában tapasztalt mobilinternetet, és egyes esetekben a hangszolgáltatást is érintő hibát - közölte a távközlési társaság.
Biztos, hogy változtatni kell a háziorvosi ellátórendszer jelenlegi szerkezetén, az elszigetelt praxisok helyett a tanácsadókkal, pszichológusokkal és gyógytornászokkal megerősített csoportpraxisok és praxisközösségek kínálhatnak megoldást az egyre több ellátatlan körzet gondjaira - hangzott el a lakóhely-közeli egészségszolgáltatásokról (LESZ) tartott konferencián.
Egy támogató program átmeneti meghibásodása miatt egyes banki szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan érhetőek el az OTP bankfiókjaiban.
Politikai botránnyá kezd fajulni Nagy-Britanniában a lakossági szolgáltatások és a vasúti közlekedés szinte teljes összeomlása az elmúlt napok ismétlődő viharaitól sújtott országrészekben. Az ellenzék a magánkézben lévő lakossági energiaszolgáltatási rendszer felülvizsgálatát követeli.
Lobbiérdekekeket is szolgálhat a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) rendelete, amely kizárná az úgynevezett nullás lovakat, vagyis a "kutyabőr", nélkülieket a lovardai szolgáltatásokból. Ezzel sokuk pályafutás a vágóhídon érhet véget. A tárca rendeletét azonban nem csak emiatt fogadta kritikával az egyébként nem egységes lovas szakma.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kimutatása szerint folyamatosan emelkedik a bevételük anélkül, hogy a jegyár az inflációt meghaladó mértékben nőtt volna, ez az elsőajtós felszállási rend bevezetésének is köszönhető, ezért szükséges annak további járatokra való kiterjesztése.