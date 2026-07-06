Törökország az észak-atlanti szövetség korábbi fenegyereke látja vendégül a NATO állam- és kormányfőit. Eközben az Egyesült Államok F-35-ösökkel kecsegteti Ankarát. A hétfőn kezdődő csúcstalálkozó bizonyítja, hogy a katonai és geopolitikai súlyponteltolódás felértékelte a török szerepet a védelmi tömbben.
Anders Fogh Rasmussen szerint Moszkvának meg kell értenie, hogy nem lehet eltántorítani az országot a szövetséghez való csatlakozástól. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban már korábban leszögezte, sosem cserélnének semmilyen státuszra semekkora területet.
Jens Stoltenberg volt norvég kormányfő veszi át október 1-től az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének vezetését. A NATO 15. főtitkára nehéz időszakban, új kihívások közepette váltja fel Anders Fogh Rasmussent, aki a walesi csúcsértekezlet sikeres lebonyolításával búcsúzott. Az afganisztáni NATO-misszió lezárása, s az új válságok - az Iszlám Állam térhódítása, az ukrán-orosz konfliktus - kezelése már Stoltenbergre marad.
A kelet-európai rendszerváltás utáni egyik legfontosabb, s alighanem egyik legizgalmasabb NATO-csúcsértekezlet kezdődik csütörtökön Nagy-Britanniában. Az észak-atlanti szövetség többnyire kétévente sorra kerülő nagy tanácskozását az afganisztáni visszavonulás befejezése elé időzítették, s a legfontosabb téma az lett volna, hogy a közép-ázsiai misszió lezárultával milyen új feladatok várnak a 28 tagú szervezetre. Senki nem számított rá, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök átírja a walesi forgatókönyvet. A Krím elcsatolása, a kelet-ukrajnai harcok nyomán a NATO kénytelen ismét nagyobb hangsúlyt helyezni elsődleges - s máig mindennél fontosabb - funkciójára, a kollektív védelem erősítésére. Az európai tagállamoktól nagyobb teherviselést vár a szövetség.
Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár felszólította csütörtökön Oroszországot, hogy a kelet-ukrajnai válság további mélyítése helyett inkább a helyzet stabilizálására összpontosítsa erőfeszítéseit.
Barack Obama amerikai elnök tegnap rendkívüli sajtóértekezleten jelentette be, az Egyesült Államok különleges erőket küld Irakba, hírszerzési információkkal, kiképzéssel, tanácsokkal segíti a kormányerőket a dzsihadista lázadók elleni harcban. Az iraki hadsereg kiképzésének javítását sürgette Anders Fogh Rasmussen, a NATO főtitkára is.
A konfliktus súlyos kiszélesedésének tekinthető, ha megerősítést nyer, hogy valóban orosz harckocsik lépték át az ukrán határt - közölte pénteken Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár.
Ismeretlen fegyveresek foglyul ejtettek egy magyar férfit Ukrajnában - közölte a Terrorelhárítási Központ (TEK). A TEK közleményében azt írta, hogy a magyar állampolgárságú férfit Kelet-Ukrajnában ejtették foglyul eddig tisztázatlan körülmények között.
Aggodalmának adott hangot a kelet-ukrajnai helyzet eszkalációja miatt vasárnapi közleményében Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár.
Olekszandr Turcsinov ideiglenes ukrán elnök parlamenti beszédében ajánlatot tett a kelet-ukrajnai Luhanszkban és Donyeckben kormányzati épületeket elfoglalt szeparatistáknak. Mint közölte, nem indítanak büntetőeljárást ellenük, ha önként leteszik a fegyvert.
A katonai akciók és a fenyegetések leállítására szólította fel Oroszországot a NATO főtitkára. Anders Fogh Rasmussen az Észak-atlanti Tanács vasárnapi rendkívüli ülése után tartott sajtóértekezletén közölte, az orosz katonai lépések megsértik az ENSZ Alapokmányának elveit, Európa békéjét és biztonságát veszélyeztetik. Rasmussen jelezte, az orosz lépések kihatással lehetnek a NATO és Oroszország viszonyára.
A katonai műveletek és a fenyegetőzés leállítására szólította fel Oroszországot Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár az Észak-Atlanti Tanács rendkívüli ülése előtt vasárnap kora délután.
Aggodalmát fejezte ki csütörtök délelőtt a Krím-félszigeten zajló események miatt Anders Fogh Ramsussen NATO-főtitkár. A politikus a Twitteren közzétett rövid üzenetében emellett azt írja: "felszólítom Oroszországot, hogy tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely növelheti a feszültséget, vagy félreértésre adhat okot".
Rejtelmes túszejtő akció főszereplője volt Ali Zeidan líbiai miniszterelnök, akit néhány óra múltán elengedtek el fegyveresek. Az akció számos kérdést vet fel. Elsősorban azt, hogy a rendőrség és a hadsereg alá rendelt fegyveres csoportok mennyire váltak az államhatalom megbízható szövetségeseivé, s egyáltalán, a kormányzat mennyire ura a belpolitikai helyzetnek.