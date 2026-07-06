NATO: vissza a kollektív védelemhez

A kelet-európai rendszerváltás utáni egyik legfontosabb, s alighanem egyik legizgalmasabb NATO-csúcsértekezlet kezdődik csütörtökön Nagy-Britanniában. Az észak-atlanti szövetség többnyire kétévente sorra kerülő nagy tanácskozását az afganisztáni visszavonulás befejezése elé időzítették, s a legfontosabb téma az lett volna, hogy a közép-ázsiai misszió lezárultával milyen új feladatok várnak a 28 tagú szervezetre. Senki nem számított rá, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök átírja a walesi forgatókönyvet. A Krím elcsatolása, a kelet-ukrajnai harcok nyomán a NATO kénytelen ismét nagyobb hangsúlyt helyezni elsődleges - s máig mindennél fontosabb - funkciójára, a kollektív védelem erősítésére. Az európai tagállamoktól nagyobb teherviselést vár a szövetség.