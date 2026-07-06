Újra 30 fok feletti értékeket mérhetünk, de országszerte zivatarokra figyelmeztetnek

időjárás;előrejelzés;szél;figyelmeztetés;zivatar;

2026-07-06 09:18:00 CEST

A szél többfelé erős lesz, néhol viharossá is fokozódhat.

Továbbra is mérsékelten meleg időre van kilátás, és a szél is gyakran megélénkül, megerősödik majd – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint hétfőn a változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz. Elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra,

emiatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, olykor erős lökések is előfordulhatnak, de zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő.