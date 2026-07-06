A koncepciót – amelynek egy luxus-bevásárlóutca is része volt – azóta elvetették.
Történelmi léptékű adománnyal, Moholy-Nagy László Architektúra I/Konstrukció kék alapon című, több milliárd forint értékű festményével gyarapodott a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) gyűjteménye a New York-i The Salgo Trust for Education felajánlásának köszönhetően - írja az MTI. Péntektől megtekinthető a kép, mely a művész talán első konstruktivista munkája, és melynek hátulján egy lemeszelt dadaista alkotás is található.
Váratlanul bezárta a hét végén az összes prágai épületét a cseh Nemzeti Galéria (NG).
Vasárnap zár a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) Picasso - Alakváltozások, 1895-1972 című kiállítása; az utolsó három napon hosszított nyitvatartással várja a látogatókat az MNG.
Összesen 2,65 milliárd forintért készítheti el az Új Nemzeti Galéria terveit a japán SANAA Jimusho Ltd. építésziroda és a Bánáti + Hartvig Kft. a Közbeszerzési Értesítőben megjelent információk szerint.
Többek között orosz avantgárd, Picasso-, Modigliani- és Ország Lili-kiállítások nyílnak jövőre a Magyar Nemzeti Galériában (MNG), melynek a Szépművészeti Múzeummal újraegyesített anyaga jelentős külföldi múzeumokban is bemutatkozhat - mondta el az intézményt vezető Baán László.
A japán SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates) építésziroda tervei alapján épül meg az Új Nemzeti Galéria a Liget Budapest projekt keretében a Petőfi Csarnok helyén; a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria egyesített modern kori anyagát befogadó épület 2019 nyarán nyitja meg kapuit - tudatja az MTI.
A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK! FOTÓK: TÓTH GERGŐ, NÉPSZAVA
Hosszított nyitva tartással búcsúzik a Nemzeti Galériában a vasárnap záró Monet, Gauguin, Szinyei-Merse, Rippl-Rónai kiállítás. A múzeum szombaton és vasárnap 20 óráig látogatható. Vasárnap délelőtt lesz gyerekeknek szóló tárlatvezetés, és az impresszionista műhelyben kicsik és nagyok is alkothatnak.