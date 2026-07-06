Magyar Péter szerint a budapesti korrupciós ügy kicsiben megmutatja, miként lopta el a Fidesz és az MSZP az országot

korrupció;MSZP;Fidesz;Magyar Péter;

2026-07-06 12:40:00 CEST

A miniszterelnök arra reagált, hogy Óbuda volt MSZP-s alpolgármestere elmondta, hogyan szervezték az intézményesített korrupciót Óbuda korábbi fideszes alpolgármesterével a szintén fideszes Bús Balázs polgármestersége idején.

A budapesti nagykoalíciós korrupciós ügy megmutatja kicsiben, hogy 20 év alatt miként osztotta fel/lopta el a Fidesz és az MSZP 70:30 arányban az országot – állapította meg Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzésében arra reagált, hogy – mint arról a Telex cikke nyomán mi is beszámoltunk – Czeglédy Gergő, Óbuda volt MSZP-s alpolgármestere arról beszélt, hogyan szervezték az intézményesített korrupciót Puskás Péterrel, Óbuda korábbi fideszes alpolgármesterével a szintén fideszes Bús Balázs polgármestersége idején.

A portál szerint Czeglédy Gergő úgy fogalmazott: „A pontos időpontra nem emlékszem, de valamikor a [2014 és 2019 közötti] ciklus közepén jelezte Puskás Péter, hogy nehezebben jutnak pénzekhez, ezért szükség lenne olyan alvállalkozó cégekre a városüzemeltetés kapcsán, amely cég annak fejében, hogy megbízást kap, a profitjának egy részét visszafizeti. A városüzemeltetéshez tartozott a közterület-fenntartás, így például fűnyírás, parkfenntartás, lombseprés, szemétszedés. Erre keretközbeszerzéssel kapott megbízást a Pannon Park Forest Kft., és ide kellett alvállalkozó cégeket találni. Nekem volt egy cégem, a KBT Kft., amelynek megkértem az egyik barátom feleségét, […-t], hogy legyen az ügyvezetője papíron. […; és] amit én elé teszek, azt írja alá, végezze el az adminisztrációt, és ezért cserébe fizetést kapott. A cég profitjával viszont én rendelkeztem. Én közöltem Puskás Péterrel, hogy van ez a cégem, stróman ügyvezetővel és tulajdonossal, megadtam neki kontaktszemélyként az ügyvezetőt, és ettől kezdve automatikusan megkezdődött a munkavégzés.”

A korrupciós pénzek 70–30 százalékos leosztásáról az ügyészség 2026. június elején kiadott közleménye is írt. E szerint 2019 előtt Z. Zsolt, az óbudai parkfenntartást végző Pannon Park Forest valódi tulajdonosa kenőpénzt fizetett Puskás Péternek, Óbuda akkori fideszes alpolgármesterének, amelyből ő 30 százalékot átengedett Czeglédy Gergő MSZP-s politikusnak. Az ügyészség szerint miután 2019-ben a baloldali Kiss László lett a polgármester, ezek az arányok megfordultak, és már Czeglédy Gergő kapta a pénz 70 százalékát, Puskás Péterék pedig csak 30-at.