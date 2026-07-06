Sosem lett világbajnok – Neymar elköszönt a brazil válogatottól a kiesés után

Brazília;Neymar;kiesés;futball-vb 2026;

2026-07-06 16:46:00 CEST

A Norvégiától elszenvedett 2–1-es vereség után könnyek között búcsúzott a brazil válogatottól Neymar. A 34 éves támadó szerint mindent megtett a világbajnoki címért, de „ennyi volt.”

Rendkívül megtörten, könnyektől párás szemmel kommentálta Neymar a brazilok számára tragikusan végződött Norvégia elleni világbajnoki nyolcaddöntőt (2-1), és lényegében bejelentette a válogatottól való visszavonulását. A brazil klasszis könnyek között nyilatkozott a TV Globónak: „Megpróbáltam… Tényleg megpróbáltam. Ennyi volt. Itt kezdődött, és itt is ért véget.” A 34 éves támadó ezzel arra utalt, hogy pályafutása ugyanabban a stadionban zárult le a válogatottban, ahol 2010-ben bemutatkozott a brazil nemzeti csapatban. A lefújás után hosszú percekig vigasztalhatatlan volt, arcát kissé színpadiasan a mezébe temette, és a csapattársai sem tudták megnyugtatni.

Neymar saját magával kapcsolatban kijelentette, mindent megtett azért, hogy világbajnoki címhez segítse Brazíliát: „Ez volt az utolsó esélyem, az utolsó világbajnokságom. Mindent beleadtam, hogy világbajnok legyek Brazíliával, de nem sikerült.”

Ugyanakkor az is igaz, hogy a vb alatt sérülései folytán messze nem volt topformában: csak két mérkőzésen játszott, a Norvégia elleni nyolcaddöntőben csereként állt be, majd a hosszabbításban büntetőből szerezte meg Brazília egyetlen gólját. Ez azonban már csak szépítésre volt elég, mivel előtte Erling Haaland már kettő bevert nekik.

Ha Neymar nem első felindulásból mondta, hanem tényként közölte, hogy végleg búcsút int a Seleçãónak, akkor a brazil válogatott történetének hivatalosan legeredményesebb gólszerzőjeként vonul vissza: 130 mérkőzésen 80 gólt szerzett, ezzel megelőzte Pelé 77 hivatalos találatát. (Pelé az abszolút csúcstartó, de abba beszámítják a nem hivatalos meccseken szerzett góljait is, a FIFA és a CBF hivatalos statisztikája viszont 77 gólt ismer el Pelétől).

Pelé tehát a valaha volt legnagyobb brazil futballista. Neymar pedig a brazil válogatott történetének hivatalosan legeredményesebb gólszerzője. Mindkettő igaz.

De a kettő nem ugyanaz.