Vitézy Dávid: Öt hazugság a Fidesztől, hogy miért nem hozták haza a magyarok pénzét Brüsszelből

Parlament;Országgyűlés;Vitézy Dávid;uniós források;

2026-07-06 14:22:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az Orbán-kormány végig átvert mindenkit arról, ami a Magyar-kormánynak 50 nap alatt sikerült, azaz hatezer milliárd forint uniós forrás megszerzéséről. Felszólította a volt kormánypártot, hogy nézzenek az emberek szemébe és mondják el, miért tették.

Az elmúlt 36 év legnagyobb összegét: 16,4 milliárd euró, azaz 6000 milliárd forint EU-támogatást hozott haza a jelenlegi kormány Brüsszelből, s ezeket a pénzeket az egészségügy, az oktatás és a közlekedés fejlesztésére költhetjük – mondta a parlamentben napirend előtti felszólalásában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter beszédében kiemelte: a tervezet megvan, a szupermérföldkövek véglegesek, és pénteken az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsán a végleges döntés is megszületik.

A tárcavezető szerint a korábbi kormánypárt által hangoztatott ellenérvek megdőltek, a pénz hazahozatala sikerülni fog. Ezzel szemben öt hazugságot sorolt fel, és szembesítette a parlamentben még helyet foglaló fideszes, KDNP-s parlamenti képviselőket.

1.) Orbán Viktor 2023 júniusában azt kérdezte, hogy hol van a magyarok pénze, és attól tartott, hogy Ukrajnában. Ez nem volt igaz, hiszen most nem tudnánk hazahozni. Azt is mondta, hogy az Európai Unió a források fejében Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását követelik. Ezzel szemben Magyar Péter miniszterelnök az uniós tanácskozásokon közölte, hogy nem támogatjuk, tehát nem volt igaz.

2.) A migrációt is felhozták, hogy a források fejében be kell engednünk őket. Ez sem volt igaz, ma is ugyanazok a jogszabályok az illegális migráció tekintetében. Ahogy Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető állítása sem volt igaz, hogy a Fidesz is hazahozta volna az uniós pénzeket. Ezzel szemben csak 2024-ben és 2025-ben 833 milliárd forintot, összességében 2 milliárd eurót veszni hagytak.

3.) A helyreállítási pénzek hazahozatalának mindössze 24 százalékára volt kész terve az Orbán-kormánynak, azt nekünk kellett kitalálni, így a HÉV-ek megújítását, Kapitány István vezetésével pedig az energetikai programokat. Ezzel szemben az előző kormány leállította a ráckevei HÉV felújítását.

4.) Nincs is szükség uniós pénzekre, mondta Orbán Viktor az egyik DPK-gyűlésen. Aki azt mondja hogy jól el van Magyarország az EU-pénzek nélkül, az nem ismeri a valóságot: uniós források nélkül a költségvetés idei hiánya 8 százalék fölött lenne, mi az uniós pénzekkel együtt tudjuk leszorítani 7-re.

5.) A szuverenitásunkról és nem a korrupcióról kellene lemondani – állították. Ezzel szemben nem tetszett, hogy át kell alakítani a vagyonnyilatkozati rendszert, az Integritási Hivatal vizsgálhatja a közbeszerzéseket, láthatóvá kell tenni a magántőkealapokat. Ugyanakkor törölték a nemzetbiztonsági előírásokat, a kekvákba kiszervezett vagyonok kontroll nélkül maradtak. Így vezethet egy kekvát Szentkirályi Alexandra, Áder János Kék Bolygó nevű alapítványát felügyelő kekva élére pedig az a Csepreghy Nándor került, aki Lázár János államtitkára volt.

Vitézy Dávid szerint a fideszesek átverték az embereket. – Az EU-pénzeket mi hazahozzuk, de a kárt nem tudjuk enyhíteni, 2 milliárd euró végleg elveszett. Az előző kormány nem Brüsszelt állította meg, hanem a magyar gazdaságot állította le. Mi 50 nap alatt hazahoztuk a forrásokat, az országgyűlés elé terjesztettük, leszámoltunk a kék plakátokkal is. Nézzenek a magyar emberek szemébe, és mondják el, önök miért nem tették – szólította fel a jelenlegi ellenzéket a közlekedési és beruházási miniszter.