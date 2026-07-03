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2026-07-03 17:50:00 CEST

Kapitány István: Már lehet pályázni megújulóenergia-beruházásokra, szélerőművek telepítésére, okosmérős fejlesztésekre

Összesen 500 milliárd forint hazahozandó uniós forrás a fedezet arra, hogy Magyarország nagyot lépjen előre az energetika terén, és behozza évtizedes elmaradásunkat.