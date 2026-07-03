szélerőmű;megújuló energiaforrások;uniós források;naperőmű;energetikai pályázat;Kapitány István;

Kapitány István 2026. június 16-án

Kapitány István: Már lehet pályázni megújulóenergia-beruházásokra, szélerőművek telepítésére, okosmérős fejlesztésekre

Összesen 500 milliárd forint hazahozandó uniós forrás a fedezet arra, hogy Magyarország nagyot lépjen előre az energetika terén, és behozza évtizedes elmaradásunkat.

Csütörtöktől megnyílt a lehetőség az energetikai pályázatok benyújtására, több mint 500 milliárd forint értékben, péntektől pedig már lehet is pályázni – derült ki Kapitány István Facebook-bejegyzéséből. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a megújuló energiák hasznosításán nagyot lendítenek a hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős fejlesztések,  de elsősorban további megújulók rendszerbe kapcsolását alapoznák meg. – A magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe röpítették Magyarországot a napenergia hasznosításában, de nem dőlhetünk hátra, a rendszerszintű hiányosságok, évtizedes mulasztások pótlásán még igenis dolgozni kell – tette hozzá a tárcavezető.

Kapitány István  megjegyezte, hogy egy friss piaci jelentés szerint az egy főre eső napelemes teljesítményünkkel az első tízbe tartozunk a világon. A SolarPower Europe adatelemzése alapján tavaly is hoztuk a legalább 1 gigawattos bővülést a naperőműveink összes teljesítményében, a megújulók további térnyerésének azonban gátat szabnak az elmaradt beruházások miatt kimerült csatlakozási lehetőségek.

„Hatalmas kihagyott ziccer, hogy tíz éve adminisztratív akadályokkal lehetetlenítették el a szélerőművek telepítését, a fejlesztések ezért féloldalasak maradtak. Bármilyen mutatósnak tűnik első blikkre a napelemes előrehaladás, jócskán van még tennivalónk a tiszta és olcsóbb energia elterjesztése érdekében. Ezért szánunk kiemelt szerepet a hazahozott uniós források hasznosításában az áramhálózati korszerűsítéseknek.  A támogatási programnak köszönhetően, az elosztókkal, rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét leszünk képesek kiépíteni 2030-ig” – írta még Kapitány István.

Az állami lottócég a jövőben már nem lesz NER kifizetőhely. Új vezető került Guller Zoltán helyére.