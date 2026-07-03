Kapitány István: Már lehet pályázni megújulóenergia-beruházásokra, szélerőművek telepítésére, okosmérős fejlesztésekre

Csütörtöktől megnyílt a lehetőség az energetikai pályázatok benyújtására, több mint 500 milliárd forint értékben, péntektől pedig már lehet is pályázni – derült ki Kapitány István Facebook-bejegyzéséből. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a megújuló energiák hasznosításán nagyot lendítenek a hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős fejlesztések, de elsősorban további megújulók rendszerbe kapcsolását alapoznák meg. – A magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe röpítették Magyarországot a napenergia hasznosításában, de nem dőlhetünk hátra, a rendszerszintű hiányosságok, évtizedes mulasztások pótlásán még igenis dolgozni kell – tette hozzá a tárcavezető.
Kapitány István megjegyezte, hogy egy friss piaci jelentés szerint az egy főre eső napelemes teljesítményünkkel az első tízbe tartozunk a világon. A SolarPower Europe adatelemzése alapján tavaly is hoztuk a legalább 1 gigawattos bővülést a naperőműveink összes teljesítményében, a megújulók további térnyerésének azonban gátat szabnak az elmaradt beruházások miatt kimerült csatlakozási lehetőségek.Négy paksi blokk névleges teljesítményének megfelelő szélerőművi beruházásokat írna ki a Tisza-kormány 2030-ig
„Hatalmas kihagyott ziccer, hogy tíz éve adminisztratív akadályokkal lehetetlenítették el a szélerőművek telepítését, a fejlesztések ezért féloldalasak maradtak. Bármilyen mutatósnak tűnik első blikkre a napelemes előrehaladás, jócskán van még tennivalónk a tiszta és olcsóbb energia elterjesztése érdekében. Ezért szánunk kiemelt szerepet a hazahozott uniós források hasznosításában az áramhálózati korszerűsítéseknek. A támogatási programnak köszönhetően, az elosztókkal, rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét leszünk képesek kiépíteni 2030-ig” – írta még Kapitány István.Új gázerőművek helyett inkább áramtárolókra és szélturbinákra lenne szükség MagyarországonKapitány István közölte, Magyarország is részese 22 uniós tagállam energiatárolásról szóló megállapodásánakKapitány István azt kéri, csökkentsük az áramfogyasztást 18 és 21 óra között