Sürgősséggel tárgyalhatnak az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról

Országgyűlés;alaptörvény;Alaptörvény-módosítás;Ruff Bálint;

2026-07-06 14:06:00 CEST

Az erről szóló javaslatot Ruff Bálint terjesztette elő.

Sürgősségi javaslatot terjesztett elő Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben. Ebben kiemeli, „a sürgős tárgyalás a javaslat mielőbbi elfogadása miatt szükséges, ezért kezdeményezem, hogy a sürgősségi javaslatról az Országgyűlés a 2026. július 06-07-i rendkívüli ülés napirendjének elfogadását megelőzően határozzon”.

Ruff Bálint a kormány nevében javasolja, hogy az általános vitát az Országgyűlés keddi rendkívüli ülésnapján, az általános viták sorában első napirendi pontként tartsák meg, és módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség.

Mint ismert, Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy benyújtja az Alaptörvény újabb módosítását, 2012 óta már a tizenhetediket. A lényeget 12 pontban szedte össze:

12 éves (vagy három ciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek,

a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése,

függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése,

erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,

kevesebb sarkalatos törvény,

az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása,

a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése,

a közpénz védelmének erősítése,

a vármegyék visszanevezése megyékre,

az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata,

az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.

A Fidesz és a KDNP a javaslat miatt tüntetést szervezett csütörtök estére, 18 órára a Sándor-palotához.