Döntött az Országgyűlés, felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelését

oktatás;Országgyűlés;pedagógusok;teljesítményértékelési rendszer;

2026-07-07 12:13:00 CEST

Az ellenzéki képviselők tartózkodtak.

Az Országgyűlés 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett elfogadta azt a tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025/2026-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható.

A javaslat indoklása szerint a pedagógusok számára a korábban kialakított teljesítményértékelési rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítmény mérésére nem alkalmas. Az előterjesztők szerint olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítása indokolt, amely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával, szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig indokolt felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását.

A törvényjavaslat rendelkezik arról az átmeneti időszakról, amely alatt a teljesítményértékelésre vonatkozó kötelezettséget nem kell teljesíteni, valamint hatályon kívül helyezi a teljesítményértékelés részletszabályait tartalmazó miniszteri rendeletet is.