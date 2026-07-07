Kormánypárti válasz az ellenzéki önkényvádra: A magyarok áprilisban visszavették a hazájukat, mi visszaállítjuk, amit önök 16 év alatt tönkretettek

vita;Országgyűlés;napirend előtt;önkény;Alaptörvény-módosítás;

2026-07-07 12:38:00 CEST

Az Országgyűlésben a napirend előtti felszólalások idején ismét az alaptörvény 17. módosítása, a NER és annak máig vezető pozícióban lévő képviselőinek az eltávolítása volt az egyik fő téma.

Elsőként Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője beszélt napirend előtt, és egyfajta önkény kiépítésétől tartott az alaptörvény újabb, sorrendben a 17. tervezett módosítása következtében. Az ellenzéki politikus szerint a Tisza Párt szembe megy azzal, amivel két évig kampányolt, és kormányon nem erősíti a demokráciát, hanem gyengíti. Példaként hozta fel és példátlannak nevezte a köztársasági elnök eltávolításának a kormány által választott módját, a volt kormányfő kizárását a demokratikus versenyből vagy az Alkotmánybíróság lefejezését. Szerinte minderre Európában nincs példa, és kifogásolta a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal vezetőinek leváltását, bár azt nem részletezte, hogy a bírók függetlenségének, döntési szabadságának visszaadása miért lenne rossz.

Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Rétvári Bence szavaira reagálva megjegyezte: önfegyelem kell ahhoz, hogy az előző kormány pártjaiból rezzenéstelen arccal önkényt kiáltsanak azok, akik 16 éven át úgy tekintettek a kétharmadukra, mintha korlátlan felhatalmazás lenne, az alaptörvényüket titokban, egy tableten készítették, hogy aztán azt sokszor módosíthassák, bebetonozták az embereiket, hogy azt csinálhassanak, amit csak akarnak.

– Az önök félelme nem az önkény, hanem a hatalom elvesztése fölött érzett iszonyat, félelem, hogy nem menekülhetnek többé a törvény és az igazságszolgáltatás elől. Rétvári Bence sem értette meg, mi történt itt április 12-én: a magyarok nem egyszerűen kormányt váltottak, hanem visszavették a hazájukat. Mi végig megyünk az úton, mert arra esküdtünk fel, hogy visszaállítsuk, amit önök 16 év alatt tönkre tettek – hangsúlyozta Velkey György. Hozzáfűzte, nem önkény, hanem munka, hogy a magyar emberekkel, felszámolják a korrupciót, visszaadják az Alkotmánybíróság hatásköreit és olyan köztársasági elnököt választanak, aki méltó a tisztségére.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is a csütörtökökre meghirdetett ellenzéki tüntetést jelszavát hangoztatta: Stop, önkény! Szerinte a Tisza párt alkotmányozási felhatalmazással átformálja, megalázza a köztársasági elnöki tisztséget és szerinte ember nem lesz, aki elvállaná, hogy ideiglenes elnök legyen. Gulyás azonban alaptörvény-módosítással eltávolítandó Sulyok Tamás helyett Áder Jánost vette védelmében, aki tíz évig volt államfő, akinek juttatásait szerinte Magyar Péter miniszterelnök méltatlanul vonta kétségbe. Ellenpéldaként hozta fel a korábbi elnököket, Göncz Árpádot, Mádl Ferencet és Sólyom Lászlót, akik szintén kaptak juttatást. Áder Kék Bolygó alapítványánál sem látott semmilyen törvénysértést, és azt tanácsolat a kormánypárti többségnek, hogy ha nem tetszik nekik, ne adjanak állami támogatást.

Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint a Fidesz még ma is azt hiszi, hogy jó irányba vezették ezt az országot. – Azok vádolják önkénnyel a kormányoldalt, akik 16 év alatt lebontották a jogállamot, és egy olyan rendszert építetek ki, amely egy szűk elit meggazdagodását célozta meg és szolgálta ki, lényegében semmi mást, amelyben becslések szerint 60 ezer milliárdot loptak el a magyar emberektől, miközben kettészakították a magyar nemzetet – mondta az államtitkár. Szerinte Sulyok Tamás egy percig nem tett eleget az alkotmányban rögzített kötelezettségeinek, így nem fejezte ki a nemzet egységét és nem őrködött az államszervezet demokratikus működése fölött. Ezzel szemben – mint fogalmazott – a kormány pontosan azt teszi, amit ígért, és amire felhatalmazást kapott, és a magyar emberek már megálljt parancsoltak az önkénynek április 12-én.